Criminalité : Arrestation d’un individu à Batna pour menace et chantage

Un individu accusé de menaces contre des personnes a été arrêté dans la wilaya de Batna, et une grande quantité de boissons alcoolisées non facturées a été saisie par les forces de sûreté dans la wilaya de Saïda, a indiqué lundi dernier un communiqué de la Direction général de la Sûreté nationale (DGSN). Dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité, les force de sûreté de la wilaya de Batna ont arrêté un trentenaire impliqué dans une affaire de chantage et menace sous peine de divulgation publique avec usurpation d'identité d'une institution officielle, a précisé le communiqué. Le suspect a été arrêté suite à une plainte déposée par une personne d'une cinquantaine d'années qui déclare avoir fait l'objet de chantage et de menace par le mis en cause qui lui a demandé le paiement d'une somme de 500.000 DA contre l'octroi d'une carte mémoire contenant des vidéos privées, ajoute-t-on de même source. Les éléments du service de wilaya de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de la Batna «ont dès lors intensifié les opérations de recherche en coordination avec le plaignant à l'effet d'organiser un rendez-vous avec le mise en cause, ce qui a permis l'arrestation du suspect en sa possession une carte mémoire contenant quatre vidéos de la victime», indique-t-on de même source. Après l'achèvement des procédures d'enquête, un dossier judiciaire est ouvert en vertu duquel le mis en cause est présenté devant les juridictions compétentes.



Saisie d’une grande quantité de boissons alcoolisées à Saïda et à Médéa



Par ailleurs, les forces de sûreté de la wilaya de Saïda ont saisi une quantité importante de boissons alcoolisées sans facture estimée à 936 unités de différents types et volumes.

Les forces de police de la wilaya de Saïda avaient reçu des informations selon lesquelles un individu allait transporter des boissons alcoolisées à bord d'un véhicule touristique venant de la wilaya de Mascara en direction de la wilaya de Saida. L'opération s'est soldée par la saisie de 936 bouteilles de boissons alcoolisées, de différents types et volumes, sans autorisation. Le conducteur qui est actuellement en état de fuit avait effectué une manœuvre dangereuse ayant entrainé le renversement de son véhicule ce qui lui a permis de prendre la fuite vers une destination inconnue.

Synthèse R. S.