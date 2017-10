Programme d’octobre de l’opéra d’Alger : une palette relevée

La direction de l’Opéra d’Alger ne fait pas exception à la rentrée sociale en ajustant un programme culturel riche pour le mois d’octobre de l’année en cours. À cet effet, pas moins de dix spectacles étalés du 5 au 29 octobre, entre autres « La nuit du conte africain ». Animée par Noureddine Saoudi, au côté des célèbres conteuses algérienne et marocaine, respectivement Sihem Kennouche et Halima Hamadane, la conférence de presse tenue hier à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïeh portant sur le programme du mois d’octobre et le spectacle « La nuit du conte africain » qui se tiendra les 5 et 6 octobre, M. Saoudi a indiqué : «Nous avons établi un riche programme pour ce mois. La nouveauté, c’est ce spectacle «La nuit du conte africain», qu’il, je pense, est très important de pouvoir inscrire cette dimension dans les traditions de l’Opéra ». « Le conte est fondamental parce qu’il nous permet de revisiter nos traditions de contes, nos traditions des relations entre les générations à l’échelle algérienne, maghrébine et africaine ». Dans une déclaration à El Moudjahid en marge de la conférence de presse, le directeur général de l’Opéra d’Alger ,Boualem Bessïeh, et en réponse à une question relative à une éventuelle réalisation d’un projet de réalisation d’un opéra 100% algérien, il dit qu’« il est dans notre projet d’envisager la construction d’œuvre qui ressemble au réel opéra qui reprendrait en quelque sorte le patrimoine algérien ». « Je pense immédiatement au patrimoine andalouse… Nous avons tellement de choses à dire sur ce plan là que nous pouvons aisément remplir, non pas un, mais plusieurs opéras dans ce sens » précisera-t-il. La direction de l’Opéra d’Alger a veillé à diversifier les spectacles variant entre différentes musiques symphonique, andalouse et châabi, hommages, festival de musique classique. Pour les 5 et 6 octobre, il s’agira, avec la célèbre conteuse algérienne, Sihem Kennouche, de « La Nuit du Conte Africain ». Une occasion de découvrir et de se laisser enchanter par des contes d’Algérie et d’ailleurs. Au total six conteurs venus de nombreux pays africains qui animeront ces deux soirées à partir de 19h00. Ce spectacle, qui sera riche en surprise, selon Sihem Kennouche, concerne un public de tout âge. « C’est une opportunité à ne pas rater afin d’en découvrir davantage sur notre patrimoine commun et de célébrer la tradition orale africaine », a-t-elle souligné. De son côté, l’hôte de l’Algérie, la cantatrice marocaine a tenu à préciser que « les contes ont une technique narrative qui diffère d’une personne à une autre et selon le pays aussi ». Dans ce sillage, elle a affirmé que « les contenus attrayants de ces petites histoires, que chuchotaient à nos oreilles nos grands-mères chaque nuit, véhiculaient des messages subliminaux qui touchaient à l’inconscient collectif à travers tout le patrimoine oral de notre culture plusieurs fois millénaire ». Il y a lieu de retenir ces autres dates : le 13 octobre un spectacle musical en hommage à Kaddour Sarfi ; du 14 au 18 pas moins de quatre soirées seront dédiées au festival de la musique classique ; la soirée du 21 sera réservée à un évènement pour les femmes de diplomates ; les 24 et 25 octobre, l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger (Tchaikovsky). Par ailleurs, le 26 octobre abritera l’orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger, et le 27, l’Opéra accueillera un récital tunisien avec Dorsaf et enfin un évènement Forever le 28 de ce mois toujours. Le programme en question s’achèvera par un concert musical avec Karima Nayt et ce, le 29 octobre prochain.

Sihem Oubraham