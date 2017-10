Le secrétaire national du front polisario : « l’ONU appelée à faire preuve d’une plus grande rigueur »

Le membre du Secrétariat national du Front Polisario, président du Parlement Khatri Adouh, a appelé les Nations unies à faire preuve d'une «plus grande rigueur et clarté» de l’ONU envers la question du Sahara occidental, occupé par le Maroc depuis plus de 40 ans. M. Adouh, qui intervenait le week-end dernier au siège du Parlement basque à Vitoria (Espagne), à l’ouverture de la 21e Conférence des Intergroupes parlementaires «Paix et liberté pour le peuple sahraoui», a exprimé la disponibilité de la partie sahraouie de coopérer avec le nouvel envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, ancien président allemand Horst Köhler pour la réussite de sa mission. Il a également appelé les Nations Unies à «exercer des pressions sur le Maroc pour l’amener à se conformer à la légalité internationale, afin de parvenir à une solution juste et durable» au conflit du Sahara occidental. La conférence a vu la présence des représentants des groupes parlementaires basques et d’autres Parlements et Assemblées de toutes les communautés autonomes d’Espagne, ainsi que de la représentante du Front Polisario en Espagne, Khira Boulahi Bad et des représentants sahraouis de différentes régions. Les participants ont observé une minute de silence en hommage au défunt président sahraoui, Mohamed Abdelaziz, décédé le 31 mai 2016 des suites d'une maladie. M. Adouh a remercié l'Intergroupe parlementaire basque pour "son travail et son soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination et son indépendance". Pour sa part, Mme Khira Boulahi a sollicité tous les Intergroupes parlementaires espagnols «de créer un bloc solide et une plate-forme qui unit toutes les forces politiques, indépendamment des différences internes, puisque», soutient-elle, «la question sahraouie doit être le dénominateur commun de tous les partis politiques, par un engagement ferme et inébranlable». Le président du Parlement basque, Bakartxo Tejeria, a regretté que «41 ans se sont écoulés depuis les 26 Février, 1976, où l’Espagne a mis fin à sa présence au Sahara occidental, laissant inachevé le processus de décolonisation qui était en cours dans le cadre de l'ONU». La réunion, organisée chaque année, vise à servir de forum de débat sur la lutte de la population sahraouie et comme un élan politique pour l’exercice de son autodétermination. Il est également un appel à la sensibilisation sociale pour renforcer le soutien déjà répandu de la population espagnole à la cause sahraouie. Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non-autonomes, donc éligible à l'applicaion de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur octroi de l'indépendance aux pays et peuple coloniaux, le Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique, est occupé par le Maroc depuis 1975, soutenu par la France.(APS)