Les Intergroupes parlementaires « Paix et liberté pour le peuple sahraoui » : Mettre fin à l’occupation

Les Intergroupes parlementaires «Paix et liberté pour le peuple sahraoui» en Espagne ont exigé, dans le cadre de leur 21e Conférence tenue au siège du Parlement basque en présence du membre du Secrétariat national du Front Polisario, président du Parlement Khatri Adouh et de la représentante du Front Polisario en Espagne Khira Boulahi, de mettre fin à l'occupation du Sahara occidental. Les Intergroupes réitèrent «une revendication sans équivoque et fondamentale» pour la mise en œuvre des résolutions des Nations unies concernant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination par le biais d’un référendum. «Nous dénonçons la présence marocaine illégale au Sahara occidental», ont-ils indiqué dans un communiqué reproduit lundi par l'agence de presse sahraouie SPS. Ils ont également réaffirmé que le «Front Polisario est le représentant légitime et unique du peuple sahraoui», exprimant leur «soutien et solidarité» avec les prisonniers politiques de Gdeim Izik et condamnant «les procès iniques dans un processus illégal et injustifié», tout en exhortant à «leur libération immédiate». Par ailleurs, les Intergroupes qualifient de «très positive» la décision de la Cour nationale des comptes qui reconnaît la responsabilité de l'Espagne «en tant que puissance administrante de jure» du territoire du Sahara occidental (selon le droit international).

Ils dénoncent aussi le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc, exhortant les entreprises opérant dans la région «de respecter le droit international et les droits du peuple sahraoui». Les 14 Intergroupes présents à cet événement ont réitéré leur demande pour l’élargissement des prérogatives de la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum à l’'autodétermination au Sahara occidental (MINURSO), appelant les Nations unies à doter cette mission d’une composante chargée de «surveiller et de sauvegarder les droits de l'homme des Sahraouis dans les territoires occupés par le Maroc à l’instar des autres missions de l’ONU dans le monde». S’agissant de l'Espagne, les Intergroupes exhortent leur pays à exiger du Maroc «le respect scrupuleux des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental» et «accorder un statut diplomatique à la Représentation du Front Polisario en Espagne, étant le seul et légitime représentant du peuple sahraoui». Ils demandent également à l'Espagne de «promouvoir des initiatives politiques devant aboutir à une solution juste et définitive au Sahara occidental et augmenter l'aide humanitaire destinée aux réfugiés sahraouis», poursuit le communiqué.

En ce qui concerne la société espagnole, les Intergroupes invitent les médias à «traiter le conflit du Sahara Occidental avec la même importance et pertinence qu'il confère à la société». Les Intergroupes, mettent en priorités «le travail de soutien aux Sahraouis dans les territoires occupés». Ils s'engagent également à envoyer des missions d'observateurs internationaux, ainsi qu'une représentation pour participer à la 42e édition de l’EUCOCO (Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui), qui se tiendra les 21 et 22 octobre en France. (APS)