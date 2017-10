Dans la lucarne : danger dans les stades

On avait pensé depuis le Heysel et aussi Furiani et Sheffield en Angleterre que l’entrée aux stades ne serait plus un tracas pour les supporters. Car des efforts ont été faits pour améliorer l’accès, mais on a aussi carrément enlevé les barrières pour qu’il n’y ait plus d’obstacles entres les supporters et les joueurs. Toutefois, la crainte des envahissements de terrain par un groupe de supporters a été écartée par des mesures sévères. De ce côté, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Car celui qui oserait pénétrer sur un terrain de football risquerait « gros » tout simplement, jusqu’à cinq ans de prison ferme. Ce qui dissuade bien les plus téméraires. Personne ne veut s’y risquer et les matches se déroulent alors aujourd’hui dans des conditions normales —pour ne pas dire excellentes. En France, lors de la dernière journée du championnat de Ligue-1 française, les supporters d’Amiens et de Lille ont vécu des moments intenses suite au jeu prodigué par les deux équipes, avant que l’ambiance ne soit tourmentée quelques minutes plus tard. Cette rencontre s’est jouée sur le stade de la Licorne d’Amiens. Cette équipe vient tout juste d’accéder en Ligue-1 après avoir végété pendant plusieurs années en Ligue-2 et même dans les divisions inférieures. Tout le monde était content par ce retour parmi l’élite, la « crème » du football français. Ce jour-là, cependant, personne n’aurait pu penser qu’un accident grave allait se produire, dès le premier but inscrit. Il y eut, selon les témoins, et même le président d’Amiens, Bernard, la « présence de plus de deux cents « ultras » lillois, qui en poussant trop fort, avaient fait céder la barrière ; très solide, selon lui, avant le début du match. Bernard avait même demandé l’avis des policiers qui étaient en service ce jour-là. À vrai dire, le président du club d’Amiens ne veut pas reconnaître la responsabilité de ce grave incident provoquant une panique indescriptible dans tout le stade. Plusieurs blessés avaient été dénombrés, dont cinq dont un état grave. Cet accident d’une grande gravité n’a fait que rendre la présence des supporters des plus difficile, voire dangereuse. Un stade, c’est fait pour suivre un match, mais aussi pour prendre du plaisir durant un moment donné. Il est certain que les dirigeants de la Ligue française de football vont enquêter pour connaître les tenants et aboutissants de cet accident qui a été préjudiciable à beaucoup de supporters. Il est clair de nos jours, il faut savoir que les stades sont un véritable « danger » pour les supporters aussi bien lorsqu’il s’agit d’y accéder, qu’à la sortie. Aujourd’hui, chez nous, pénétrer dans un stade est une prouesse des plus périlleuses. Et les dangers des « petits stades » de notre championnat national d’élite sont le moins que l’on puisse dire nombreux. Cela nous donne même des frissons dans le dos. Certains grillages, pour ne pas dire le «barreaudages » de stade sont agrémentés de « fil de fer ». Cela ne peut qu’ajouter un danger supplémentaire et accentuer les risques. Des stades comme le 5-Juillet, Hamlaoui, le 19-Mai 56 d’Annaba, le Zabana, le 24-Février de Bel Abbès… sont plus ou moins «sécurisés». Les autres le sont beaucoup moins et font passer le pire des week-end aux supporters qui sont de plus en plus incontrôlables au moment de rejoindre le stade. Nos responsables sportifs doivent être prévoyants et prendre les mesures qui peuvent nous prémunir contre de tels risques. Un homme averti en vaut deux !



Hamid Gharbi