Ligue 1 (6e journée) : MC Alger - USM Alger le 14 octobre à Bologhine

Le derby algérois MC Alger-USM Alger de la sixième journée du championnat d'Algérie de Ligue-1 Mobilis se déroulera le samedi 14 octobre à 17h45 au stade Omar-Hamadi de Bologhine, selon le programme publié lundi par la Ligue de football professionnel (LFP). La LFP a domicilié cette rencontre dans un premier temps au stade olympique 5-Juillet, actuellement fermé pour travaux, avant de faire marche arrière quelques minutes plus tard pour choisir Bologhine. Cette journée, initialement prévue entre le 5 et le 7 octobre, a été reportée au 12-14 octobre en raison du déroulement de la rencontre Cameroun-Algérie, samedi à Yaoundé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2018. La sixième journée débutera le jeudi 12 octobre avec le déroulement de deux matchs : USM Bel-Abbès -JS Kabylie et NA Husseïn Dey - Paradou AC.

Programme de la sixième journée :

Jeudi 12 octobre 2017

Sidi Bel-Abbès : USM Bel-Abbès - JS Kabylie (16h00)

20-Août 1955 (Alger) : NA Husseïn Dey - Paradou AC (16h00)

Vendredi 13 octobre 2017

20-Août 1955 (Alger) : CR Belouizdad - JS Saoura (16h00)

8-Mai-1945 (Sétif) : ES Sétif-O Médéa (17h00)

Samedi 14 octobre 2017

Stade à déterminer : USM El-Harrach - MC Oran (16h00)

18-Février El-Alia (Biskra) : US Biskra - CS Constantine (16h00)

Lahoua-Smaïn (Tadjenanet) : DRB Tadjenanet - USM Blida (16h00)

Omar-Hamadi (Alger) : MC Alger - USM Alger (17h45)