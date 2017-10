Rencontre nationale sur l’aquaculture : Explorer les opportunités d’investissement

Le secteur de la Pêche enregistre une «stagnation» dans la production, avec 100.000 tonnes de ressources halieutiques (entre pêche marine et aquaculture) produites annuellement, à raison de 4 kg de consommation annuelle par personne, en précisant que cette quantité demeure toujours «dérisoire» par rapport à d’autre pays qui enregistrent une consommation de 20 kg par personne... et 60 kg/p en Chine.

«Nous sommes vraiment en deçà des normes internationales», a indiqué, hier, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, en précisant que cette situation «nous interpelle pour booster la locomotive vers l’avant, en mettant en place un plan d’action qui nous permettra d’avoir une réelle production dans les toutes prochaines années», a-t-il souligné lors de son intervention à la rencontre nationale sur les opportunités d’investissement privé en aquaculture, qui s’est tenue au siège de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Alger, sise à Ain Benian. Selon le premier responsable du secteur, l’objectif est d’accroître les efforts pour augmenter la production de 100.000 tonnes afin d’atteindre les 200.000 tonnes/an (pêche marine renforcée par l’aquaculture) à l’horizon 2025. «Cela nous permettra d’améliorer notre production (qualité et quantité) tout en mettant ce produit à la portée du citoyen, surtout ceux à faible revenus.» Sachant que «les réserves des ressources halieutiques dans le bassin méditerranéen sont limitées, et son 1,2 million de tonnes de ressources est partagé par 23 pays méditerranéens», cette situation n’est que «motivante» pour faire en sorte que se développe la filière dans les zones internes du pays.

Ainsi, le ministre a fait savoir, pour ce qui est des initiatives d’investissement aquacole, que bien qu’elles soient «timides» elles demeurent toujours «encourageantes, en notant l’existence de 38 activités d’investissement aquacole ‘‘seulement’’ qui donne une production de 300 tonnes qui sont déjà exploitées, ainsi que 13 investissements qui sont en voie de démarrage, pour atteindre dans la totalité 50 investissements vers la fin 2017. Il a entre autres souligné que 200 autres demandes d’investissement se trouvent au sein de la direction générale de la pêche pour être étudiées, ainsi que 58 unités au niveau des barrages. Ces projets ont pour but de renforcer non seulement les capacités de production dans la filière halieutique (maritime) mais aussi d’investir davantage dans le domaine de l’aquaculture dans les régions internes.



93 zones d’activités prêtes à accueillir les investissements



Le premier responsable du secteur a annoncé, par ailleurs, l’existence de 93 zones d’activité, prêtes à accueillir les projets d’investissements, tout en insistant sur le fait que «tous les moyens sont disponibles» pour prendre en charge ces projets, notamment pour accompagner les investisseurs. Cette disponibilité entre en droite ligne avec la volonté des pouvoirs publics à booster l’investissement en Algérie pour créer de nouveaux moteurs qui servent à accélérer la croissance de l’économie nationale qui se trouve dans une période difficile actuellement.

De tels investissements permettent également le développement des différentes filières de l’aquaculture, dont il est attendu la réalisation de 600 projets avec la création de 30.000 postes d’emplois. Déjà il existe 5.000 bassins prêts à accueillir les petits poissons destinés à l’élevage, 700 bassins dans les fermes agricoles et 58 barrages qui sont aujourd’hui prêts à accueillir les petits poissons. Pour cela, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, et à travers, ses différentes directions locales, se fixe l’objectif d’encourager et de promouvoir l’aquaculture avec toute sa composante. D’ailleurs, c’est ce qui a été exprimé par le ministre, M. Abdelkader Bouazghi, qui a plaidé pour l’encouragement de l’activité aquacole dans les différentes régions du pays et surtout dans les wilayas du Sud, en tant que «segment d’activité prometteur».



Accroître le nombre de bassins aquacoles



Le ministre a donné instruction aux différentes directions de pêche, pour accroître le nombre de bassins aquacoles, ainsi que de se rapprocher davantage des agriculteurs et des investisseurs pour les sensibiliser sur les perspectives prometteuses de la filière. «L’aquaculture dans les régions du Sud et des haut plateaux, un rêve par le passé, est devenu aujourd’hui une réalité palpable, grâce à la volonté des investisseurs dans le domaine», a-t-il affirmé à ce propos, en affichant toutefois, son souhait, que chaque investisseur disposera d’un ou plusieurs bassins aquacoles sur ses espaces agricoles, pour atteindre son autosuffisance en premier lieu, ensuite contribuer à l’autosuffisance de sa localité. Pour le ministre ce souhait n’est pas «difficile» ni «impossible» à atteindre, du moment que la seule entrave demeure l’action de sensibilisation. « Au cours de nos visites aux différentes fermes agricoles dans plusieurs wilayas, nous avons constaté ce manque d’information et de connaissance de cette activité aquacole chez les agriculteurs», dira-t-il en ajoutant que «les moyens attribués par l’Etat, que ce soit en termes de bassins ou de petits poissons, ainsi que l’accompagnement technique permettent d’enregistrer un saut qualitatif en matière de développement de l’aquaculture marine».

Il a insisté sur le fait de «doubler» les efforts et de «multiplier» les activités pour faire valoir la filière aquacole, en la qualifiant, de premier jalon dans le développement de cette activité susceptible d’assurer une production de poissons d’eau douce à forte valeur nutritive et économique, comme cela se fait dans plusieurs pays.

Le ministre a exhorté, les responsables de la direction générale de la pêche d’organiser des rencontres mensuelles d’évaluation permettant d’avoir conscience des problèmes du secteur, des préoccupations et difficultés des investisseurs dans le but d’échanger les idées et de contribuer à asseoir le dialogue pour le développement d’un secteur clé pour l’économie.

Kafia Ait Allouache