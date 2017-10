L’inspecteur général de l’ONIL, à propos de la pénurie cyclique de lait : « Il n’y pas de crise, mais quelques perturbations »

«Il n’y a pas de crise de lait ni de pénurie, mais plutôt quelques perturbations sur le marché», a déclaré hier M. Hocine Lalilèche, inspecteur général de l’Office national interprofessionnel du lait (ONIL).

Le même responsable précise que «ces perturbations sur le marché sont en fait dues à certains dysfonctionnements indépendants des prérogatives et missions de l’Office national interprofessionnel du lait».

Poursuivant ses propos, il rassure, cependant sur le fait que «les stocks de sécurité couvrent les besoins du citoyen jusqu’au 15 avril 2018 et ce, sans restriction aucune». Mais pourquoi donc ces perturbations sur le marché ? A cette question, M. Lalilèche répond que c’est «l’intervenant entre le producteur et le citoyen qui est à l’origine du dysfonctionnement». Il ajoute ensuite que l’Office du lait procède, chaque mois, à la distribution de 14.450 tonnes de poudre de lait au profit des 119 laiteries publiques et privées adhérentes au dispositif de régulation du marché et que c’est cette même dotation qui leur est distribuée — avec la même cadence — depuis plusieurs années. Cela dit, il relève que «le lait que l’on trouve dans plusieurs cafétérias et autres commerces comme les crémeries, est le lait destiné en principe aux ménages à faibles revenus ; ce qui n’est pas sans causer certaines perturbations», a-t-il expliqué.

S’exprimant ensuite à propos de la production annuelle du lait, l’inspecteur général de l’ONIL indique que celle-ci se situe autour de 1,7 milliard de litres de lait au moment où le citoyen algérien consomme en moyenne 40 à 45 litres de lait, chaque année.

«En d’autres termes, l’autosuffisance est assurée actuellement», a soutenu M. Lalilèche, lors de son passage à une émission matinale diffusée sur une chaîne de télévision locale.

Interrogé sur «les cas de détournement de poudre de lait», il notera que cela n’est «pas massif». D’autre part et pour ce qui concerne la qualité de lait, il convient de rappeler que le sachet de lait de 25 DA est un lait pasteurisé, partiellement écrémé, contenant des valeurs nutritionnelles acceptables. «Le lait subventionné conditionné en sachet est un produit conforme et de bonne qualité», affirme ce responsable qui relève dans ce contexte que les normes techniques y afférentes sont rigoureuses et même «très sévères». Cela dit et côté coût, l’on apprendra que «la poudre de lait est importée pour un milliard de dollars US chaque année», affirme M. Lalilèche. Pour leur part, les distributeurs de ce produit expliquent cette pénurie de lait en sachet devenue cyclique, par la baisse de leurs quotas attribués par l’Onil, tandis que les transformateurs privés indiquent qu’ils rencontrent des difficultés à s’approvisionner en poudre de lait, matière indispensable à la production du lait en sachet. De ce fait, les distributeurs de lait de la capitale Alger et sa périphérie ont été obligés de se tourner vers le lait non-subventionné à cause de l’indisponibilité du lait en sachet subventionné. Résultat : les prix de ce produit de large consommation se chiffrent entre 40 et 75 DA le litre. De leur côté, les opérateurs activant dans la filière affirment que les stocks de l’Onil n’arrivent pas à couvrir la demande, tout en déplorant l’absence de stocks stratégiques en poudre de lait. Pour rappel, l’Algérie se place au 3e rang mondial en matière d’importation de lait et de produits laitiers, après l’Italie et le Mexique avec une facture qui est passée de 1 milliard de dollars en 2015, à 849,2 millions de dollars en 2016.

Autre remarque importante à retenir : de nouvelles mesures ont été prises, en 2015, en faveur des éleveurs et des opérateurs de la filière lait en augmentant la subvention du lait cru et en encourageant l’investissement dans la production laitière et de l’alimentation.

Ces mesures s’inscrivent toutes dans l’objectif d’une réduction substantielle du recours à l’importation de la poudre de lait, d’ici 2019, à 50% et de promouvoir la production et les investissements nationaux dans ce domaine.

Soraya Guemmouri