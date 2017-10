Sétif : Créer la richesse, générer l’emploi

À Sétif, la préparation des élections locales du 23 novembre se poursuit dans de bonnes conditions, rien ne semble être laissé au hasard par les pouvoirs publics locaux à l’effet d’abonder dans le sens des instructions des hautes instances du pays et réunir toutes les conditions nécessaires pour permettre au citoyen d’accomplir ce devoir de citoyenneté dans les conditions les meilleures.

Partout dans les 60 communes, ces préparatifs vont bon train et autant dans les bureaux que dans les cafés et autres espaces publics, ces élections constituent le l’actualité et donnent lieu à des débats animés au moment où les premières pluies, annonciatrices d’une année fertile, font déjà leur apparition sur les hautes plaines sétifiennes.

Dans une wilaya où le taux de participation a de tout temps été plus élevé que celui des législatives, en raison, notamment, de la proximité qui est censée lier les élus de la commune aux citoyens et de préoccupations qui relèvent essentiellement du développement local qui constitue une prérogative majeure des élus. L’unanimité se fait souvent autour de la nécessite de voir émerger des femmes et des hommes crédibles armés d’un potentiel de savoir-faire à même de leur permettre de prendre en charge les préoccupations des citoyens.

Comme les débats qui sont engagés ne sont pas sans porter sur les prérogatives de l’élu dans une conjoncture financière difficile qui impose de valoriser les potentialités de leurs communes respectives, pour créer la richesse, générer l’emploi et mettre à profit les perspectives prometteuses des plans communaux de développement pour s’engager dans une dynamique à même de faire sombrer dans l’oubli la mentalité du «Beylek».

Dans ce contexte, la démocratie participative ne doit pas relever d’un slogan, mais trouver sa juste place dans la mise en œuvre de conseils de citoyens, de notables et de sages autour de leurs communes, et, par la concertation, contribuant à la décision qui s’impose. «C’est là une manière qui permet par exemple de déterminer les priorités avec le moins d’erreurs possible et permettre à l’élu de revendiquer sans cesse la confiance du citoyen», indique B. Abderahim.

Entre-temps, la wilaya de Sétif, maillon fort de l’échiquier électoral, a de tout temps été prisée par les partis politiques, autant pour l’APW que pour les APC, tant et si bien que ce sont 386 listes, dont 372 pour les APC et 14 pour l’APW, qui ont été déposées par 18 partis,1 liste de coalition et 1 liste indépendante.

F. Zoghbi