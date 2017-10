M. Bouhedja à propos de l’absentéisme des députés : Vers de nouvelles mesures

L’absentéisme parlementaire, cette réalité tant soulevée par les médias et l’opinion publique, ne constitue pas une fatalité que l’Assemblée populaire nationale doit subir éternellement. Tel est le message délivré par M. Saïd Bouhadja, le président de l’APN, qui a assuré, à partir de Constantine, qu’il ne sera plus question à l’avenir de tolérer «l’escapade» des députés qui désertent les travaux des séances plénières.

Présent à la cérémonie d’installation de la coordination locale de la société civile à Constantine, M. Bouhadja, dont les propos ont été rapportés par la presse locale, s’est nettement engagé à sévir contre cette réalité d’absentéisme des députés, en procédant tout bonnement à la révision du règlement intérieur de l’APN dans lequel des mesures d’ordre disciplinaire seront inscrites.

Se gardant de détailler le contenu de ces mesures disciplinaires, M. Bouhadja ne manquera pas de déplorer, toutefois, l’absence d’un nombre considérable de représentants du peuple, lors des séances plénières qui ont été récemment consacrées à l’examen du Plan d’action du gouvernement présenté par le Premier ministre M. Ahmed Ouyahia.

On se rappelle en effet qu’au deuxième jour des débats, l’hémicycle était quasiment vide ! À peine une quarantaine de députés clairsemés ici et là, et donnant ainsi l’impression d’être noyés dans l’immensité de l’agora, étaient pratiquement juste une poignée à avoir répondu présents pour débattre d’un ordre du jour extrêmement important, à savoir la «feuille de route» tracée par l’Exécutif pour faire face à une conjoncture des plus délicates à laquelle le pays est confronté. Autant d’absents parmi les députés qui n’en sont qu’au début de leur mandat n’a pas échappé aux journalistes présents sur les lieux qui ont relevé dans leurs écrits cette réalité chronique de l’activité parlementaire en Algérie. Certains parmi les confrères ont ainsi qualifié cet absence massive de «démission irresponsable», alors que d’autres ont tenu à mettre en exergue la nécessité d’insérer la présence des députés parmi les règles obligatoire dans le prochain règlement intérieur de l’APN.

Cela a aussi été le souhait émis par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, qui, dans sa conférence de presse animée à l’issue de l’adoption du Plan d’action du gouvernement à l’APN, a exprimé le vœu de voir ce même règlement intérieur mettre un terme définitif à la question de l’absentéisme. Les déclarations faites par M. Bouhadja à partir de Constantine s’inscrivent également dans cette même logique. Les propos de président de l’APN ont été recueillis, fait-on observer, au lendemain de la journée d’étude organisée par le Conseil de la nation placée sur le thème «Règlement intérieur du Sénat, entre exigences constitutionnelles et efficacité parlementaire».

Cette manifestation a été, notamment marquée par l’intervention du président de la commission des affaires juridiques, administratives et des droits de l’homme au Conseil de la nation, M. Mohammed Mani. Celui-ci avait mis l’accent, dans son allocution, que le nouveau règlement intérieur du Sénat comprend désormais des mesures disciplinaires contre les sénateurs absents aux séances plénières. «Pour y remédier et donner une bonne image sur les représentants du peuple, le règlement intérieur du Conseil de la nation prévoit, dans son article 116, des sanctions à l’encontre des absents, pour les inciter à se présenter aux séances», a-t-il fait savoir. Audacieuse et louable à plus d’un titre, cette décision adoptée par le Sénat, dont le règlement intérieur invite ainsi les parlementaires de la Chambre hausse à une conduite exemplaire de nature à honorer cette institution et ses engagement envers la Nation. Cette démarche du Sénat, qui est donc destinée à mieux lutter, voire à parer définitivement contre l’absentéisme parlementaire, servira certainement d’exemple a suivre pour l’Assemblée nationale. À se fier aux dernières déclarations de son président, M. Saïd Bouhadja, nul doute que les mesures qui seront décidées pour en finir avec un phénomène qui n’a que trop duré ne seront que résolument déterminées et intransigeantes. Karim Aoudia