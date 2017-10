MDN : Une casemate et une bombe artisanale détruites à Skikda

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 1er octobre 2017 à Skikda (5e RM), une casemate, une bombe de confection artisanale, une grande quantité de médicaments et de produits pharmaceutiques et d’autres objets.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont arrêté à Tindouf (3e RM), Biskra, El- Oued (4e RM) et In Guezzam (6e RM), trois contrebandiers et ont saisi un camion, quatre véhicules tout-terrain, 1.500 litres de carburants, 77,2 quintaux de tabac et 2,76 tonnes de denrées alimentaires», tandis que «sept armes à feu de fabrication artisanale ont été saisies par les éléments de la Gendarmerie nationale à Batna et Khenchela (5e RM)». Par ailleurs, des garde-côtes «ont intercepté à Ténès, Oran, Annaba et El-Kala 67 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale», alors que «12 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Laghouat, El-Oued et Ouargla».



Cinq terroristes abattus à Béjaïa



Suite à un opération de recherche et de ratissage au niveau de la daïra d’El-Kseur, wilaya de Bejaïa (5e RM), un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, dans l’après-midi de ce dimanche, 1er octobre 2017, cinq dangereux terroristes et récupéré cinq pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, munis chacun de trois chargeurs garnis.

Cette opération de qualité «vient en continuité de celle du 28 septembre 2017 qui a permis l’élimination d’un terroriste et la récupération d’un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, avec trois chargeurs garnis». Ces opérations «confirment les efforts de l’Armée nationale populaire dans la poursuite de ces criminels et leur élimination à travers tout le territoire national».