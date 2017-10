Atelier d’analyse de l’information pénale à Alger : Développer les capacités opérationnelles

Un atelier de formation sur l’analyse de l’information pénale organisé par l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol), en coordination avec la Direction générale de la Sûreté nationale, s’est ouvert, dimanche à Alger, a indiqué un communiqué de la DGSN. Le Directeur par intérim de la Police judiciaire, le contrôleur de police Zekri mohamed qui a déclaré ouverte cette session de formation au nom du président du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), le général major Abdelghani Hamel, a insisté sur l’importance de ce genre de sessions de formation dans «la promotion des expériences sécuritaires des organes en charge de l’application de la loi dans le continent africain», pour assurer une adaptation aux derniers développements, une anticipation en matière de lutte contre le crime organisé et transfrontalier, un développement des investigations et un échange d’informations entre les pays membres d’Interpol. Il a, dans ce cadre, mis en exergue l’intérêt qu’accorde la DGSN à «la réhabilitation de la ressource humaine de la Sûreté nationale spécialisée» dans ce domaine, à travers la formation et le renforcement de la coopération et de la coordination entre la DGSN et les différents organismes et organisations internationales spécialisés dans ce domaine. Pour sa part, Mme Nathalie Richard Bober, experte auprès d’Interpol a mis l’accent sur l’importance de tels programmes de formation pour développer et appuyer les capacités opérationnelles des organes en charge de l’application de la loi, saluant le rôle de la police algérienne en matière de promotion de la coopération internationale. Les cadres participants à cette session de formation animée par des experts internationaux d’Interpol tireront profit des axes d’un riche programme et des expériences et expertises des experts qui constitueront un appui analytique qualitatif sur les plans opérationnel et stratégique. Organisée au profit des cadres de la DGSN, cette session de formation s’inscrit dans le cadre du programme «ENACTE» lancé par l’Institut des études sécuritaires d’Interpol et a pour objectif de développer les connaissances sur le terrain des éléments de la police spécialisée des pays membres de cette organisation.