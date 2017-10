M. Louh s’entretient avec les ambassadeurs du Maroc et de la RDP de Corée : Consolider la coopération judiciaire

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a reçu les ambassadeurs de Maroc et de la République démocratique populaire de Corée, avec lesquels il a examiné les voies et moyen de consolidation de la coopération bilatérale dans les domaines judiciaire et juridique, indique un communiqué du ministère.

La rencontre entre M. Louh et l’ambassadeur marocain, Lahcen Abdelkhalak, a porté sur les moyens de renforcer la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, précise le communiqué.

Le ministre de la Justice a évoqué, par ailleurs, avec l’ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée, Choe Hyok Chol, le renforcement de la coopération entre l’Algérie et la Corée dans les domaines juridiques et judiciaires.