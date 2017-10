Lutte contre le terrorisme : Mémorandum d’entente entre l’Algérie et l’Irak

Un mémorandum d’entente dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé entre l’Algérie et l’Irak est en préparation, a annoncé, hier à Alger, le chargé des affaires de renseignement et d’investigation au ministère irakien de l’Intérieur, le général major Maher Nadjm Abd El-Hossein El-Tai.

Dans une déclaration, à l’issue d’un entretien avec le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, le responsable irakien a précisé que sa visite en Algérie «intervient dans le cadre des négociations relatives à l’élaboration d’un mémorandum d’entente entre l’Algérie et l’Irak dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé», saluant la disponibilité des autorités algériennes à concrétiser cette coopération.

Le responsable irakien a mis en avant, dans ce sens, l’attachement du gouvernement de son pays à «renforcer cette coopération à travers la concrétisation de ce projet de mémorandum», précisant que M. Bedoui avait été invité à effectuer une visite en Irak.

La signature du mémorandum pourrait intervenir, lors de cette visite, a-t-il dit. Il a, par ailleurs, qualifié la réconciliation nationale algérienne initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, de «modèle remarquable dans la région arabe», affirmant que le gouvernement irakien «s’est inspiré de cette réconciliation nationale», pour rétablir la sécurité et instaurer la loi dans tout le pays. La délégation irakienne a assisté, avec les cadres du ministère de l’Intérieur, à un exposé sur la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.



M. Hamel s’entretient ave la délégation irakienne



Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a examiné, hier à Alger, avec le chargé des affaires de renseignement et d'investigation au ministère irakien de l'Intérieur, le général major Maher Nadjm Abd El-Hossein El-Tai, les voies et moyens de renforcer la coopération entre les polices des deux pays, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale.

Le général major Hamel a souligné «la disponibilité de la police algérienne à mettre son expérience à la disposition de la police irakienne et toutes les polices arabes et africaines, notamment dans le domaine de la formation spécialisée et l'utilisation des nouvelles technologies, pour faire face à toute sorte de criminalité transfrontalière et la néo-criminalité», ajoute la même source.

Lors de sa visite en Algérie, la délégation irakienne visitera les différentes structures et équipements utilisés par la police algérienne, afin de sécuriser les citoyens et préserver leurs biens.