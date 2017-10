Institut des techniques hôtelières de Tizi Ouzou : Une formation de qualité

La wilaya de Tizi-Ouzou constitue un pôle touristique important, propice pour le développement de tous types de tourisme climatique, culturel, cultuel et balnéaire, a indiqué hier le wali, Mohamed Bouderbali, à l’ouverture de l’année de formation à l’Institut national des techniques hôtelières et touristiques (INTHT). Cela s’est traduit, a-t-il précisé, par le nombre considérable de projets recensés à travers la wilaya.

Il a également rappelé que dans le cadre de la politique de l’Etat, et les facilités accordées aux secteurs industriels et économiques, le tourisme est classé parmi les quatre secteurs dynamiques pour le développement socio-économique, générateur d’emploi.

« La politique de développement du tourisme est confortée par un contexte marqué par la volonté des pouvoirs publics en faveur de la relance de ce secteur», a-t-il fait savoir. A cet effet, une stratégie de développement est d’ores et déjà mise en place par la diversification de l’offre touristique avec la création de spécialité nouvelles, en mesure de répondre aux exigences de touristes nationaux et internationaux.

L’Institut national d’hôtellerie et de tourisme de renommée internationale, de par la qualité de la formation et des spécialités enseignées ainsi que son personnel d’encadrement performant doit justement jouer davantage son rôle de promotion du tourisme par la formation d’un personnel de qualité, a souligné M. Mohamed Bouderbali, invitant les responsables de cet institut à redorer l’image de cette institution sous tutelle du ministère du Tourisme et de l’Artisanat depuis sa création en 1972. L’INHT offre 360 places pédagogiques. 4.847 jeunes ont été formés, dont 204 de nationalité étrangère depuis la création de cet Institut.

Les spécialités assurées sont : «Tourisme, Administration hôtelière, Cuisine et Restauration». Vu l’importance de cette période de l’année, des efforts ont été consentis et toutes les mesures ont été déployés par les responsables de cet institut pour instaurer une sérénité et une gestion appropriée afin de relever le défi en matière de formation des cadres du tourisme d’une part, et le soutien des autorités locales ainsi que des partenaires du secteur du tourisme, d’autre part, a par ailleurs, reconnu le wali qui a saisi cette opportunité pour remercier tous le personnel ayant contribué à la réussite de cette rentrée.

Bel. Adrar