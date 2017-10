Technologie de la fibre optique FTTX : Algérie Télécom : le très haut débit jusqu’à 100 mégas

De notre envoyé spécial à Oran : Mohamed Mendaci

C’est dans la deuxième grande ville du pays qu’Algérie télécom (AT) a présenté hier, à la presse sa nouvelle technologie avec laquelle sa clientèle aura la possibilité de passer d’une connexion Internet haut débit à du très haut débit. La généralisation de cette nouvelle technologie fera que toutes les nouvelles habitations AADL, LPP, promotion immobilière et logements sociaux seront automatiquement connectées au réseau FTTH. Les anciennes habitations souffrant du problème de débit et de la qualité de service de l’ancien réseau seront basculées, sur le nouveau réseau suivant un plan de modernisation mis en place par Algérie Télécom, a affirmé M. Lamine Adoui, directeur d’ingénierie du réseau FTTx (fibre optique) à Algérie Télécom lors de la journée d’information dédiée à la technologie FTTx. Le projet FTTx d’Algérie Télécom qui permettra de passer de 20 mégas actuellement à 100 mégas, vise à garantir la modernisation de la desserte télécom jusqu’aux clients finaux, aujourd’hui assurée par une simple paire de cuivre et dans une moindre mesure par les réseaux câblés. Préparer dès à présent l’après ADSL, qui répond à trois enjeux fondamentaux ; elle s’entend à l’échelle nationale, vis-à-vis des agglomérations les plus dynamiques ; elle vise les grandes entreprises mais aussi les PME/TPE, les services publics (notamment les établissements universitaires et scolaires) ainsi que les foyers. Ainsi, AT a opté pour diverses configurations de réseaux de fibre optique connues sous l’appellation générique FTTx et cela selon les études et l’architecture du réseau à savoir la fibre optique chez l’abonné (FTTH), la fibre au trottoir (FTTC) et la fibre au dans les bâtiments (FTTB). Ces nouvelles configurations conduiront AT à ne plus utilisé le cuivre dont le réseau actuel souffre de nombreuses insuffisances. Selon M. Adoui, Le projet Très haut débit répond ainsi à quatre objectifs majeurs ; la performance technologique ; l’ouverture durable et pérenne de la concurrence dans l’offre de services ; le foisonnement d’offres de services innovants et la coordination et la valorisation du patrimoine public en permettant durablement aux acteurs du marché d’être plus créatifs dans leurs offres de services. Cette équipement selon l’ingénieur d’AT, peut desservir jusqu’à 16.000 logements sur une distance de 6 km alors l’ancien réseau ne dépassait point quelques centaines de logements. Ce même projet qu’AT mettra sur pied très prochainement avec la collaboration du géant chinois Huawei et des PME algériennes formées par l’entreprise publique vise également la modernisation du réseau TDM dans les débits ne dépassent pas les 8 mégas mais aussi rapprocher le support fibre optique du client qui lui permettra de bénéficier d’un service de qualité de très haut débit allant jusqu’à 100 mégas et d’un service à valeur ajouté gourmands en bande passante.



Bientôt le fixe à 10 chiffres



Ajoutons que l’opérateur historique mettra sur le marché un nouveau modem pour pouvoir desservir le réseau Internet avec la technologie de la fibre optique. Selon notre interlocuteur «même la numérotation de la téléphonique fixe changera très prochainement et passera de 9 chiffres à 10 chiffres».

Ce projet d’aménagement numérique est destiné à assurer le saut technologique du cuivre vers la fibre optique, en reproduisant, pour le très haut débit, le modèle économique vertueux qui a contribué au succès de l’ADSL.

A l’issue de la présentation du nouveau projet, les représentants d’AT ont convié les médias présents à la visite du deuxième plus grand Centre de Transmission en Algérie qui desserve l’ouest et le sud ouest du pays, une sorte de centre de transit pour la transmission des donnés aux entreprises et autres grands institutions du pays, a expliqué Mme Zaouia Chettir, directrice du centre de Transmission. Dans le même centre on a eu l’occasion de visiter la plateforme d’accès Google d’une capacité de stockage de 6 terabytes et une bande passante de 100 gigabits qui compte pas moins de 125.000 abonnés.

M. M.