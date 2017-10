Mme Fatma-Zohra Zerouati à Sidi Bel-Abbès : préserver l’environnement un acte citoyen

«La préservation de l’environnement est un acte citoyen. Il faut se débarrasser d’un procédé classique où l’administration gère ce volet et se limite à des actes conjoncturels ou même ponctuels. En clair, il s’agit de l’implication de toute la société et de l’instauration d’une culture en la matière. Depuis l’école, des plis sont à dresser pour l’amélioration du cadre de vie.»

C’est en ces termes que la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, en visite d’inspection et de travail hier, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, s’est exprimée devant les représentants du mouvement écologique pour responsabiliser acteurs et partenaires et faire de cette notion environnemental un axe du développement durable. Un axe ou encore un enjeu du siècle devant la dégradation perçue de la nature, le déséquilibre d’un écosystème et le réchauffement climatique entre autres. C’est au milieu de ces clubs verts des établissements scolaires de tous les paliers réunis au niveau du jardin public de la cité pour exposer leurs activités et faire part de leurs préoccupation que ce message a été lancé par la représentante du Gouvernement qui s’est étalée en la circonstance sur le programme d’action de son département avant de situer les priorités arrêtées. Les expositions ont permis sans doute de relever une prise de conscience opérée et de mesurer le pas franchi dans l’organisation d’un mouvement associatif ou écologique si actif dans la region. Et nombreuses sont les initiatives entreprises par ces associations telles que jeunesse volontaire pour préserver un cadre un cadre de vie et sensibiliser le citoyen quant à la portée de l’équilibre et de l’harmonie d’un environnement. Des facteurs d’épanouissement de l’être et de sa promotion. Effectivement, le volet environnemental a guidé ces dernières années l’action d’édification et d’équipement de la wilaya pour se traduire par un certain nombre d’actes à l’impact certain sur la santé du citoyen particulièrement la création d’une entreprise de ramassage des ordures (NADIF.COM), l’aménagement du boulevard de la Macta, un véritable lieu de villégiature et de detente, l’éclairage de quelques quartiers en photovoltaïque, la réhabilitation du jardin public, un point de la visite de la ministre. Longtemps abandonné pour s’ériger parfois en dépotoir, le jardin public qui s’étend sur une superficie de plus de 4 hectares, a connu, il y trois ans, un aménagement et une remise à niveau pour constituer aujourd’hui un espace de détente par excellence.



Généraliser le tri sélectif



Mme Zerouati s’est rendue par la suite au siège de l’entreprise NADIF.COM pour s’enquérir du système de fonctionnement de cet établissement opérationnel depuis mai 2015 avec un effectif de 466 travailleurs pour la couverture de 34 secteurs urbains. Une entreprise créée pour suppléer les services de la commune vraiment défaillants. Une aubaine pour la ville qui a renoué avec ses marques et ses repères de propreté. Au centre d’enfouissement technique des déchets situé à trois kilomètres de la ville, la ministre a entendu les explications des gestionnaires sur la gestion de cet établissement et le traitement des ordures ménagères pour insister sur la fonction de recyclage et la nécessité de rentabiliser cette activité. Le fait saillant de cette tournée a été immanquablement cette halte effectuée au niveau du quartier Sakhra, un quartier pilote pour la généralisation du tri sélectif et l’éclairage public en LED. Une réunion enfin a été tenue avec les associations activant dans le domaine de l’environnement pour faire l’évaluation et s’imprégner de l’approche du département. Une réunion qui fut mise à profit pour faire cette rétrospective sur le parcours entrepris localement grâce à l’esprit d’initiative de quelques groupes de jeunes volontaires sensibles à la cause. Faut-il encore rappeler que l’Université Djilali-Liabes s’est illustrée dans le temps par l’engagement d’un projet de recherche en écosystèmes traitant la problématique des crues de Oued Mekkerra, l’équilibre des zones montagneuses, la réhabilitation de la steppe… bref, toute la configuration territoriale de la région au projet resté cependant en veilleuse, à ce jour….

A. Bellaha