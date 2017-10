Apprentissage de Tamazight pour adultes : La nouvelle année scolaire samedi

Le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) lancera la nouvelle année scolaire 2017-2018 relative à l’apprentissage de tamazight pour adultes samedi prochain simultanément à travers quatre wilayas du pays, a indiqué hier le HCA dans un communiqué. La même source a précisé que la nouvelle année sera lancée à partir d’Oran (salle forum du journal El Djoumhouria), d’Alger (salle Tamazit Tura du HCA), de Bejaïa (maison de la culture) et de Batna (maison de la culture), ajoutant que le coup d’envoi «se fera avec l’ensemble des apprenants en présence des enseignants qui dispenseront un premier cours extrait de la préface de l’ouvrage Amawal n Tmazit Tatrart de Mouloud Mammeri».

«Ce nouveau dispositif pédagogique pour l’apprentissage de tamazight en faveur des adultes mis en place depuis 2015, constitue une étape consacrant le processus de vulgarisation et de socialisation de tamazight, en tant que langue et culture et sa restitution dans son environnement social», souligne le HCA, rappelant que depuis l’année 2016-2017 le dispositif «est consolidé par l’implication de trois organismes (l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes, l’Association algérienne d’alphabétisation IQRAA et l’Agence nationale de l’emploi)». Selon la même source, l’objectif à moyen terme est de donner progressivement une dimension nationale à tamazight par son élargissement auprès des populations non scolarisées et l’inscrire, dans le même sillage, que la généralisation graduelle de son enseignement dans le paysage scolaire.