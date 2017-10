Analphabétisme numérique : Un défi à relever

L’analphabétisme numérique est un autre défi que l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) s’attelle à relever dans le cadre de ses futurs programmes, a souligné hier à Bouira le directeur général de l’ONAEA, Kherbouche Kamel. «Nous sommes en train d’être au diapason des mutations technologiques que connaît le monde, donc pour l’analphabétisme numérique, c’est un autre défi que l’ONAEA travaille davantage pour le relever dans ses programmes futurs», a expliqué M. Kherbouche dans une déclaration à l’APS en marge de la cérémonie officielle d’ouverture de l’année 2017-2018 pour les classes d’alphabétisme, à l’annexe de l’ONAEA de la ville de Bouira. Le directeur général de l’ONAEA s’est félicité, à cette occasion, que le taux d’analphabétisme est passé de 22,3 en 2008 à 10,16 en 2017, tout en relevant ce progrès «notable», fruit, selon lui, de la stratégie nationale tracée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour lutter contre l’analphabétisme en Algérie. Depuis l’adoption de cette stratégie, «nos établissements ont pu enseigner, former et libérer de l’analphabétisme 2.989.000 personnes entre hommes et femmes», a détaillé le directeur général de l’ONAEA. Au cours de sa visite à Bouira en compagnie de la présidente de l’association nationale Iqraa, Aicha Barki, M. Kherbouche a visité plusieurs classes d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes avant d’assister à des cours de formation professionnelle initiés pour adultes. Mme Barki a, pour sa part, reconnu à l’occasion les «retards» enregistrés dans la promotion de la langue amazighe dans les cours d’alphabétisation, tout en réaffirmant sa volonté d’œuvrer avec tous les moyens pour généraliser cette expérience de l’enseignement pour adulte et d’alphabétisation en tamazight, qui est une langue nationale et officielle.

L’association Iqraa avait donné le coup d’envoi de cette initiative depuis Sétif le 30 septembre dernier, a-t-elle rappelé, souhaitant que cela soit généralisé à travers le pays. (APS)