Protection des droits de l’enfant : Forum prochain à Niamey

Un forum des Premières dames de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la protection des droits de l’enfant en Afrique de l’Ouest et la protection des droits de l’enfant se tiendra le 5 octobre à Niamey au Niger, a indiqué dimanche dernier une source officielle. Ce forum permettra de faire un plaidoyer pour le renforcement du partage d’expériences pour l’élimination des mutilations génitales féminines en Afrique de l’Ouest, et de formuler une recommandation sur l’intégration de la lutte contre ces pratiques au cadre législatif protégeant les droits des femmes et des filles dans les Etats membres de la CEDEAO. Cette même rencontre contribuera au renforcement de l’engagement politique des Premières dames sur les solutions opérationnelles à mettre en œuvre dans l’espace CEDEAO sur l’ensemble des trois problématiques sus-indiquées. Elle sera également consacrée à la lutte contre les mutilations génitales féminines, et l’impact des violences basées sur le genre, les femmes et les jeunes en Afrique de l’Ouest. «En dépit des progrès enregistrés au Burkina Faso, en Gambie et au Sénégal qui se sont dotés de lois pour lutter contre ces mutilations, et qui ont vu le nombre de femmes victimes de ces pratiques baissé sensiblement, les chiffres sur les mutilations génitales féminines restent élevés dans d’autres pays, notamment au Mali, en Guinée, au Niger et au Nigeria», affirme un communiqué de la CEDEAO. Cette rencontre de Niamey est conjointement organisée par la Commission de la CEDEAO et la Première dame du Niger, Lalla Malika Issoufou, avec le soutien de partenaires intervenant dans le domaine de la protection de l’enfant et de la femme. Elle sera précédée d’une réunion des experts, les 2 et 3 octobre ainsi que de celle des ministres, le 4 octobre 2017.