Elèves à besoins spécifiques : 3.428 postes d’emploi réservés

Un quota de 3.428 postes d’emploi, dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), a été réservé pour appuyer les institutions d’éducation au niveau des établissements spécialisés et des classes spéciales des élèves à besoins spécifiques et ce sur décision du Premier ministre, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Il a été également décidé le dégel du Dispositif d’activité d’insertion spéciale (DAIS) et la réservation d’un quota de 2.928 postes au profit des personnels qui seront chargés des tâches auxiliaires de vie pour les élèves à besoins spécifiques, précise la même source. «Cette importante décision du Premier ministre, prise en application des orientations avisées du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concernant la prise en charge de la catégorie des personnes à besoins spécifiques, permettra, sans aucun doute, aux établissements spécialisés d’exercer leurs missions pédagogiques dans les meilleures conditions, et facilitera ainsi, en coordination avec le secteur de l’Education nationale, l’ouverture de plus de classes spéciales en milieu scolaire ordinaire, et soutiendra les efforts du secteur pour éliminer les listes d’attente», souligne le communiqué du ministère. (APS)