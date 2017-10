Mme Ghania Eddalia à Constantine : « L’État ne se désengagera pas de sa politique sociale »

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a réaffirmé, hier à Constantine où elle se trouvait en visite de travail et d’inspection, la volonté de l’État de ne pas abandonner sa politique sociale, en dépit de la situation économique difficile que traverse le pays ces derniers mois.

«L’Algérie n’en est pas à sa première crise, nous en sommes passés par de plus complexes et sortis par la volonté des hommes, des femmes et des jeunes. Je suis sûre que nous allons relever le défi et surmonter les obstacles », a-t-elle déclaré, ajoutant que « ce genre de crises recèle également des aspects positifs, car cela nous pousse à nous solidariser davantage avec les franges les plus vulnérables», et de conclure : «Il faut user d’intelligence afin de trouver des solutions à ce type de situations. L’épreuve que nous traversons n’est pas une fatalité, et il faut essayer de nous adapter à la conjoncture. J’ai bon espoir, avec le concours des autres départements et du mouvement associatif, quant à une prise en charge optimale des catégories démunies. »

Ghania Eddalia a révélé, en outre, que le mécanisme de médiation sociale et familiale sera bientôt généralisé à travers toutes les wilayas du territoire : «Afin de concrétiser la volonté de l’État d’améliorer la protection des personnes âgées, en les maintenant dans leur environnement familial par l’amélioration de leurs conditions d’existence et la garantie d’une prise en charge psychologique, sanitaire et sociale propice à leur épanouissement, nous avons installé à titre expérimental, il y a 3 ans, des services de médiation familiale et sociale au niveau des directions d’Action sociale de 4 wilayas. Les résultats obtenus nous ont édifiés sur l’efficacité de la collaboration entre les DAS, les cellules de proximité et le mouvement associatif, et nous comptons pourvoir prochainement toutes nos directions de services similaires», a-t-elle dit, en annonçant que depuis janvier, le secteur a bénéficié d’un budget estimé à 38 millions de dinars.

La tournée de la ministre a débuté dimanche, en fin d’après-midi, par l’inauguration du centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux situé à Hamma Bouziane, suivi d’une visite au foyer pour personnes âgées sis dans la même commune, et ce à l’occasion de la journée internationale des Personnes âgées, qui a coïncidé cette année avec le jour de l’Achoura. Mme Eddalia a assisté à une démonstration de prise en charge de personnes âgées par les membres de l’association oranaise Aprosch, qui active dans les domaines du social et du sport. Hier, la ministre s’est rendue à la maison de la culture Malek-Haddad où se tenait une exposition des réalisations de l’Agence de développement social (ADS) et de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM). Les autres haltes de la délégation officielle ont, entre autres, concerné l’école des jeunes sourds d’El Mansourah, le centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux de la nouvelle ville Ali Mendjeli, ainsi que le projet de réalisation d’un SAMU social au niveau de cette même ville.

