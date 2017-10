Auto-écoles : priorité à l’éducation

«Les auto-écoles constituent un maillon de la chaîne de la prévention et de la sécurité routières, et doivent s’associer à la démarche visant la lutte contre l’hécatombe routière.» C’est ce qu’a indiqué un responsable au ministère des Travaux publics et des Transports, à l’ouverture du premier séminaire national tenu en cette fin de semaine, à Aïn Defla, et portant sur le rôle des auto-écoles dans la promotion de la formation dans le but d’infléchir une tendance à la baisse des accidents de la route.

Tout en appelant à la conjugaison des efforts pour réduire le nombre des accidents de la circulation que continue d’enregistrer l’Algérie annuellement, le responsable au ministère des Travaux publics a affirmé que la mission principale des auto-écoles consiste en la formation de la ressource humaine, signalant que «cette mission est d’autant plus importante, que les statistiques indiquent sans ambages que le facteur humain est à l’origine de l’écrasante majorité des accidents de la route».

Pour sa part, M. Mohamed Laâzouni, le président de l’association Tarik Essalama a fait savoir que l’éducation routière doit constituer l’une des missions principales des auto-écoles. Selon lui, les auto-écoles ont, également, un rôle important dans la sensibilisation de futurs conducteurs aux règles de prudence, en vue de faire baisser le nombre des accidents de la route.

Le président de l’association Tarik Essalama a mis l’accent sur la nécessité d’améliorer les conditions de formation au sein des auto-écoles par le bais de la promotion des méthodes de travail. M. Laâzouni, connu sous le nom de «El-Chorti El-Mokhfi», a relevé, dans son intervention, l’importance de l’éducation routière pour prévenir les accidents de la route qui ne cessent de faire des victimes chaque jour.

Il a, dans ce sens, souligné le rôle des auto-écoles dans la prévention contre tout risque routier et les dangers qui peuvent survenir sur les routes.

Pour ce faire, dit le président de l’association Tarik Essalama, les auto-écoles doivent améliorer la qualité de formation prodiguée aux candidats en mettant la sécurité routière une priorité pour former un citoyen responsable. Selon l’intervenant, le facteur humain demeure l’un des facteurs les plus importants dans la survenue des accidents de la route, et seuls l’éducation et le respect de la réglementation en vigueur sont à même d’atténuer de l’hécatombe qui s’abat sur les routes. Celui-ci fera le constat que «les auto-écoles se contentent aujourd’hui de préparer les candidats aux examens, et non les préparer à affronter les difficultés que peut rencontrer un futur conducteur sur la route». De ce fait, «les directeurs des auto-écoles doivent impérativement suivre un cycle de formation dans l’éducation routière et l’approche pédagogique dans la formation des candidats», a-t-il estimé. Et d’ajouter que le postulant au passage du permis relatif au poids lourds doit au moins avoir le niveau de terminale, relevant que certaines connaissances en physique sont nécessaires pour pouvoir maîtriser le véhicule. Persuadé que l’inculcation des bonnes pratiques commence toujours à un âge précoce. À ce sujet, les participants, qui ont pris part à ce séminaire, ont relevé l’importance d’inclure l’éducation routière au sein des programmes scolaires, tout en appelant pour la réhabilitation des clubs d’éducation routière qui activaient au niveau des établissements scolaires. L’introduction d’une matière se rapportant à la sécurité routière dans le cursus de formation des candidats au permis de conduire a également été mise en évidence par les participants qui ont également noté l’importance de la révision des programmes de formation des moniteurs des auto-écoles en fonction de la mission dont ils doivent s’acquitter à l’avenir. Prenant la parole, le directeur général du Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR) a précisé que malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics et les dispositions mises en place en vue d’optimiser le processus de lutte contre les accidents de la route, il reste que le meilleur moyen de lutte est la sensibilisation du citoyen contre les dangers de la route.

Kamélia Hadjib