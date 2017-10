Le directeur du Centre national de Prévention et de sécurité Routières, invité de notre Forum : Le permis à point en 2018

Le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routières, Ahmed El-Hocine, a plaidé, hier au Forum d’El Moudjahid, pour la refonte total du système d’examen du permis de conduire, ainsi que le durcissement des conditions et des modalités d’inscription à cet examen, pour mieux lutter contre l’hécatombe routière

Près de 3.896 conducteurs titulaires d’un permis de conduire de deux à 5 ans sont à l’origine de 30% des accidents de la route enregistrés durant les 8 premiers mois de l’année, et 6.133 jeunes automobilistes (entre 18 et 29 ans ) sont à l’origine de 35,38% des accidents qui ont eu lieu durant cette même période. Ce qui incite à se poser des questions sur la qualité de la formation, explique l’invité du Forum. Et c’est donc à partir de ce constat, qu’il préconise la révision des textes régissant l’obtention du permis de conduire. À ce sujet, il rappelle qu’ils n’ont pas été révisés depuis 1984. Le directeur du Centre va jusqu’à appeler à la révision la liste des maladies incompatibles avec la conduite. Cette liste doit être élargie, et pourquoi pas incérer des tests psychotechniques, comme cela se fait ailleurs. Une proposition qui trouve son explication dans le comportement de certains chauffeurs, qui parfois relèvent de la psychiatrie. Et, justement, en présentant le bilan des 8 premiers de 2017, 17.333 accidents dont le facteur humain est la principale cause (95,98%). Si le chiffre peut paraître important, il est pourtant en baisse par rapport à la même période de 2016. Et question bilan de sinistralité, Ahmed Aït El-Hocine dit noter avec satisfaction une diminution de l’ensemble des indicateurs de l’insécurité routière. Tout en mentionnant que cette baisse a déjà été observée en 2016. C’est dire que c’est dans la continuité de la réduction. Dans le langage des chiffres, 17.333 accidents ont été enregistrés au niveau national. Comparativement à 2016 (20.346 accidents), la réduction est de l’ordre de 14,81%. En termes de nombre de blessés, la baisse est significative (18,94%), 5.939 personnes ont été épargnées par des blessures sur les routes algériennes. Comparativement à l’année écoulée et en matière de sinistralité, la wilaya d’Alger accuse le plus fort taux d’accidents corporels, avec 991 accidents. Si le chiffre paraît énorme, pour le conférencier, il faut relativiser, car Alger, c’est un parc automobile de 1,5 million de véhicules , un réseau routier très dense, une forte concentration de population, une population flottante aux environs de 500.000 à 800.000 citoyens qui convergent vers la capitale engendrant un flux de circulation routière très important accompagné souvent par des accidents. Mais, en termes de gravité, c’est la wilaya de Msila qui vient en tête de liste, suivie par la wilaya de Batna. Le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routières est formel. Le facteur humain est la principale cause des accidents. Et c’est le non-respect du code de la route, et plus particulièrement l’excès de vitesse (22,43%) du nombre global des accidents, talonné par l’inattention dans les agglomérations. Quant à l’état du véhicule, notamment l’état des pneumatiques, il a causé 190 accidents. Les routes défectueuses ont engendré 82 accidents. Le conférencier a fait part d’un phénomène émergent, celui des motocycles. Ils constituent 0,50% du parc auto, mais question accidentalité, cela représente 12,07% (2.093 accidents corporels). Ahmed Naït El- Hocine a souligné qu’en 2016, le bilan de la sinistralité est passé de 4.000 à 3.900 morts. La facture reste effarante, indique le conférencier, et cette baisse est le résultat d’efforts entrepris depuis 2010, avec la promulgation de la loi sur la sécurité routière ; avec le retrait immédiat et la suspension du permis du conduire. C’est universel quant le nombre de véhicules augmente, la sinistralité connaît elle aussi un accroissement. Mais, cet aspect, souligne l’orateur, a été maîtrisé, grâce aux efforts déployés par les services de sécurité, le mouvement associatif, les médias et le Centre national de prévention et de sécurité routières, trés investi dans la sensibilisation.



Les textes relatifs à la Délégation nationale à la sécurité routière finalisés



Ahmed El-Hocine a annoncé, hier, que les textes relatifs à la mise en place de la Délégation nationale à la sécurité routière ont été finalisés, et que leur promulgation est prévue pour la fin de l’année. Il a par ailleurs annoncé que la distribution du permis de conduire à points débutera la fin de l’année, et ce dans le cadre des délais fixés par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Quant à la mise en place du système du permis à points, qui sera opérationnel au premier semestre 2018, il est porté à bras le corps par une équipe pluridisciplinaire. À la question de savoir si le centre évalue les pertes économiques liées à l’hécatombe routière, M. Naït El-Hocine a indiqué que le centre a confié l’étude à l’université de Batna. Les résultats des travaux ont montré que les pertes sont évaluées à 100 milliards de dinars par an. Mais cela reste un chiffre approximatif, car les éléments constitutifs du coût ont été pris dans la fourchette la plus basse, et parce qu’il n’existe pas un système de données fiables. Et, justement, le Centre a lancé une opération de jumelage avec la Direction général du trafic du Royaume d’Espagne pour la création d’uns système national de collecte de données. L’invité du Forum a expliqué que de grands chantiers attendent la nouvelle organisation institutionnelle en matière de lutte contre l’hécatombe routière, mais, pour cela, il faut des ressources financières. À cet effet, le ministère de l’Intérieur a proposé le financement de la politique de sécurité routière en dehors du budget de l’État, la proposition de M. Naït El-Hocine, qui a reçu l’aval des autorités, c’est de pouvoir disposer d’une quote-part des produits des amendes forfaitaires. C’est le moyen de financer tous les chantiers, l’introduction des TIC, le déploiement et l’entretien des radars. La France a réussi à diviser par 4 le taux de sinistralité, grâce au système de sanctions automatisé. Il y a lieu de noter que le Centre national de prévention et de sécurité routières va lancer une grande campagne de sensibilisation, à l’occasion de la rentrée scolaire. Cette opération d’envergure qui cible les éléves des trois paliers, à travers des supports didactiques, se fera en partenariat avec les direction de l’éducation à travers tout le territoire national.

Nora Chergui