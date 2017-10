Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe : Une délégation parlementaire à Andorre-la-Vieille

Une délégation des deux chambres du Parlement prendra part aux réunions de la session d'automne 2017 de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (AP-OSCE), prévue à Andorre-la-Vieille (Andorre) aujourd’hui, a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation. Les participants examineront plusieurs questions liées à la thématique de la session, à savoir «la sécurité dans la région de l'OSCE: nouveaux défis, nouvelles missions», notamment «la cybercriminalité», «la sécurité environnementale: faire face au changement climatique» et «la dimension humaine: promouvoir l'éducation comme garantie de la stabilité et du développement», a précisé la même source. La session sera également marquée par l'organisation de la réunion du Forum méditerranéen de l'AP-OSCE sous le thème «promouvoir la sécurité et la coopération en Méditerranée». La délégation algérienne est composée du vice-président du Conseil de la nation, Zoubir Touafchia, du président du groupe parlementaire du tiers présidentiel, Hachemi Djiar, et de deux membres de l'Assemblée populaire nationale (APN). (APS)