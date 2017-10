Célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue guinéen

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République de Guinée, Alpha Condé, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a fait part de sa «pleine disponibilité» à travailler à la consolidation de la nouvelle dynamique qui caractérise les relations entre les deux pays. «A l'occasion de la célébration par la République de Guinée de son 59e anniversaire de l'indépendance, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses auxquelles je joins mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour votre excellence, de progrès et de prospérité pour le peuple guinéen frère», a écrit le chef de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour relever avec satisfaction les liens historiques qui unissent nos deux pays et la concertation politique qui a récemment marqué les relations algéro-guinéennes. Je tiens à vous assurer de ma pleine disponibilité à travailler, avec vous, en vue de la consolidation de la nouvelle dynamique qui caractérise nos relations bilatérales et du renforcement de la coopération économique entre nos deux pays», a souligné le Président Bouteflika. «Je saisis, également, cette opportunité pour vous féliciter des actions engagées, en votre qualité de président en exercice de l'Union africaine, pour le renforcement de l'action de notre organisation continentale et l'affirmation de sa noble mission visant à consolider la paix, la stabilité et le développement des pays africains», a ajouté le Président de la République. (APS)