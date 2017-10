Droits de l'Homme au Sahara occidental occupé : Appel à l'extension du mandat de la MINURSO

L'organisation non gouvernementale britannique de solidarité avec le Sahara occidental (Western Sahara campaign) a réitéré son appel pour l'extension du mandat de la mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), afin d'inclure le suivi de la situation des droits de l'Homme au Sahara occidental occupé. L'ONG britannique a condamné, dans un communiqué repris par l'Agence de presse sahraouie (SPS) lundi, «la brutalité des autorités d'occupation marocaines contre les citoyens sahraouis en raison de leur participation aux manifestations pacifiques, pour exprimer leur solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik et réclamer leur libération immédiate et sans conditions». Elle a également appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à s'acquitter de son devoir, afin de permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, soulignant que «les violations des droits du peuple sahraoui par l'occupation marocaine se poursuivront jusqu'à ce l’Organisation des Nations unies puisse appliquer le droit international», appelant à permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l'autodétermination. Selon son agenda prévisionnel pour le mois d’octobre, le Conseil de sécurité prévoit un autre briefing sur le Sahara occidental en octobre pour discuter de la situation dans ce territoire non autonome, alors que l’ONU s’apprête à relancer ses efforts de médiation dès le mois prochain en vue d’une reprise des négociations entre le Front Polisario et le Maroc. C’est probablement le nouvel émissaire du SG de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, qui va présenter le compte rendu de ce briefing semestriel.

Le nom du responsable onusien qui va donner ce briefing n’a pas été confirmé jusqu’ici mais de tradition c’est le médiateur de l’ONU qui présente ce compte rendu devant le Conseil de sécurité, dont la présidence tournante sera assurée en octobre par la France, précise le même document. La réunion d’informations intervient après les premières discussions à New York entre le nouvel émissaire et les deux parties du conflit, le Front Polisario et le Maroc.

Les Etats-Unis veulent des inspections plus poussées en Iran de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), chargée de contrôler l'application de l'accord nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran, a déclaré jeudi l'ambassadrice américaine à l'ONU. «Si l'accord nucléaire iranien doit avoir un sens quelconque, les parties (signataires) doivent avoir une compréhension commune de ses termes», a souligné la diplomate dans un communiqué. Ce dernier est publié une quinzaine de jours avant la date limite pour une certification au Congrès par le président Donald Trump de la bonne application de l'accord par la partie iranienne. Il y a dix jours, le chef du programme nucléaire iranien, Ali Akbar Salehi, avait accusé les Etats-Unis de chercher à saper l'accord et appelé l'AIEA à résister aux «demandes inacceptables» de Washington.

M. Salehi s'en était notamment pris à Nikki Haley, qui a formulé récemment «un éventail de demandes injustifiables et inhabituelles» relatives aux vérifications de la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire. Au nombre de ces demandes figureraient des inspections par l'AIEA de sites militaires iraniens. Les Etats-Unis ont récemment multiplié les attaques contre l'accord, que Donald Trump avait l'an passé promis de «déchirer».