Rami Hamdallah à Ghaza : Réconciliation inter palestinienne

Le Premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, est arrivé hier dans la bande de Ghaza, annonçant le retour le jour même de son gouvernement aux commandes du territoire dirigé jusqu'alors par le mouvement Hamas.

M. Hamdallah, accompagné de dizaines de ministres et d'officiels, a foulé pour la première fois depuis 2015 le sol de cette enclave palestinienne dans une grande confusion. Reflet des attentes élevées suscitées par ce déplacement dans le territoire éprouvé par les guerres, les blocus et les querelles intestines, des centaines de Ghazaouis se sont bousculés pour entendre au plus près le discours prononcé par le Premier ministre au point de contrôle du Hamas à la frontière avec Israël. Des milliers d'autres se pressaient à l'extérieur de ce point de contrôle, ont constaté les medias présents.

M. Hamdallah a promis la fin des dissensions qui minent l'action palestinienne depuis des années, et le début d'une nouvelle administration du territoire. «Le gouvernement commence à exercer son rôle à Ghaza à partir d'aujourd'hui», a-t-il déclaré. «Nous revenons à Ghaza pour mettre fin aux divisions et réaliser l'unité» avec le Hamas, a-t-il dit. La priorité est de «soulager les souffrances des gens de Ghaza». La visite de M. Hamdallah est censée matérialiser la réconciliation entre groupes rivaux après une décennie de d'animosité. Elle doit préparer le terrain à un transfert progressif de responsabilités — au moins

civiles— du Hamas à l'Autorité palestinienne, dont émane le gouvernement de M. Hamdallah. Les querelles palestiniennes sont considérées comme l'un des obstacles à un règlement du conflit israélo-palestinien et l'une des causes de la désespérance des deux millions de Ghazaouis entassés sur leurs terres coincées entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée. Le Hamas a fini par accepter en septembre le retour de l'Autorité, sous la pression du grand voisin égyptien, des déconvenues diplomatiques de son allié qatari et d'un sévère tour de vis financier donné par le président de l'Autorité, Mahmoud Abbas, qui a par exemple cessé de payer la facture pour l'électricité fournie par Israël à Ghaza. Les mesures de M. Abbas ont rendu encore plus pénible l'ordinaire d'une enclave soumise aux blocus israélien et égyptien et confrontée au marasme et au chômage, catastrophique chez les jeunes. Le risque d'une explosion sociale, conjugué à un isolement grandissant et peut-être une approche plus pragmatique de ses dirigeants ont poussé le Hamas à accepter de se raccommoder avec le Fatah, estiment des experts.