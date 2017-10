Le stade de Maghnia : inauguration 1er novembre

Le stade omnisports de la ville frontalière de Maghnia sera inauguré à l’occasion des festivités marquant le 1er novembre, a annoncé le wali de Tlemcen lors d’une visite inopinée à cette infrastructure sportive. Lors de cette visite effectuée samedi, le wali Ali Benyaiche a instruit le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) et l’entreprise de réalisation d’achever les travaux dans les délais impartis, sachant que le taux d’avancement des travaux est de l’ordre de 75%. Lors d’une première visite, le 5 août dernier, le responsable de l’exécutif avait déjà fixé la date butoir du 1er novembre pour l’inauguration de ce stade OMS de 11.400 places, en vue de sa mise à la disposition de l’un des deux clubs de la ville de Maghnia, pour faire face aux problèmes de la domiciliation. La capacité de cette infrastructure, prévue initialement de 5.400 places, a été portée à 11.400 places.

Des travaux de réalisation de gradins totalisant 6.000 places ont été lancés le 9 novembre 2014, pour un délai de 24 mois et un montant de plus de 298 millions de dinars. Ce projet, inscrit au titre d'une opération sectorielle en 1991, selon la DJS, pour une enveloppe de 51,8 millions de DA, a été réévalué à cinq reprises. Les travaux de réalisation, à l'arrêt depuis 2000 pour insuffisance financière, ont été relancés, depuis le dépôt, en novembre 2004, des cahiers de charges et l’affectation, la même année, d’une rallonge budgétaire de 60 millions de dinars, accordée à la suite d'une nouvelle inscription, rappelle-t-on. Pour sa part, l'APC de Maghnia avait alloué à ce projet une subvention de 13 millions de DA notamment pour la pose d'une pelouse en gazon naturel, changée depuis en pelouse artificielle. Outre les nouvelles tribunes de 6.000 places, le reste à réaliser concernait, selon la DJS, la construction du vestiaire, de deux salles spécialisées, d'un bloc administratif avec chauffage et enfin la pose d'un poste transformateur.