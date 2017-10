Décès du supporter de l’OM Arzew, Serradj Moncef, le fort soutien de la Radieuse

L’association sportive Radieuse s’est déplacée à la commune de Ayayda où elle a rendu une visite de soutien à la famille de Serradj Moncef, décédé la semaine dernière à l’âge de 16 ans, alors qu’il supportait son club de football, l’OM Arzew, lors du match contre le CRB Benbadis. Moncef Serradj a été victime d’un arrêt cardiaque. Cette tragédie a soulevé une grande émotion au sein des populations d’Arzew et de Ayayda. La délégation de la Radieuse, dirigée par Chafi Kada et composée de Megharia, Hansal, Mezouar et Benzerga, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Ensuite, elle a remis une médaille du mérite, à titre posthume, sachant que le jeune disparu était d’une très bonne éducation et jouissait de bonnes mœurs. Il était très aimé au sein de son groupe folklorique, parmi les supporters de l’OMA et au sein de la population. Ce jeune homme avait effectué la OMRA, en mars dernier avec son père. Le père de Moncef, monsieur Serradj, très ému par la visite de ces anciens internationaux. «Je suis encore sous le coup du choc de la perte de mon cher fils, mais puis-je faire quelque chose contre le destin ? Je remercie Kada Chafi et ces vedettes du football que nous estimons beaucoup, pour cette visite de soutien, qui nous met un peu de baume au cœur. De son côté, le président de l’AS Radieuse, Chafi Kada, a souhaité une grande patience à la famille Serradj et a prié Dieu d’accueillir le défunt en Son vaste paradis. Il a aussi lancé un appel aux supporters pour qu’ils soient vigilants et disciplinés dans et en dehors des stades et de faire régner le fair-play entre eux.