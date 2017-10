Equipe Nationale : Conférence de presse d’Alcaraz demain

M. Lucas Alcaraz, sélectionneur de l’Algérie, animera une conférence de presse le mercredi 4 octobre 2017 à 12h00 au Centre technique national de Sidi-Moussa. Comme c’était le cas pour la précédente conférence de presse organisée à l’occasion du stage de préparation du match face à la Zambie, celle de mercredi durera 45 minutes et chaque média pourra poser une seule question. Si le tour des médias désireux poser une question aura été fait et qu’il restera du temps, les journalistes qui le souhaitent pourront poser une autre question.

A la fin de la conférence de presse qu’animera M. Alcaraz, une autre conférence de presse sera animée par trois joueurs et durera 30 minutes, suivant les mêmes règles.

Les représentants des médias pourront accéder au Centre technique national de Sidi-Moussa à partir de 11h40.