El Tarf : 1.300 tonnes d’ordures collectées

Pas moins de 1.310 tonnes d’ordures et autres immondices qui enlaidissaient l’environnement dans la daïra d’El Tarf ont été collectées en un mois, a indiqué, dimanche, le chef de daïra, Smail Zokrami.

Lancée depuis un mois, cette opération de salubrité publique, cible chaque week-end un ou plusieurs points noirs recensés à travers les quatre communes (El Tarf, Ain Assel, Bougos et Zitouna,) relevant de cette daïra, a-t-il ajouté.

L’opération de nettoyage et de ramassage de déchets a nécessité la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et matériels relevant de la direction des travaux publics (DTP), celle de l’environnement, les ressources en eau (DRE), le centre d’enfouissement technique (CET), la direction de l’urbanisme, de l’aménagement et la construction (DUAC), l’office national de l’assainissement (ONA) et les assemblées populaires communales (APC), a-t-on souligné de même source. Déplorant l’absence d’implication des citoyens dans ce genre d’action de propreté et d’hygiène, M. Zokrami a indiqué que cette action, qui a ciblé, dans la journée d’hier, deux points noirs localisés au niveau des communes de Ain Assel et El Tarf, a permis de ramasser plus de 300 tonnes de détritus qui ont été acheminées vers les déchargés publiques.

De son côté, le directeur de l’environnement, M. Kouider Feraoun a indiqué que la série d’opérations de nettoyage réalisée dans la daïra d’El Tarf s’est soldée par la collecte de 725 tonnes de détritus au niveau de la commune d’El Tarf, 280 tonnes à Sidi Kassi et 305 tonnes d’ordures dans la commune de Ain El Assel.

Cette opération, reconduite chaque week-end, enregistre peu sinon pas d’engouement de la part des habitants de cette daïra qui compte 51.787 âmes, déplorent les services chargés de cette action de citoyenneté, exhortant la population à s’impliquer pour «préserver leur environnement et permettre à leurs villes de retrouver la place qui leur sied en matière d’hygiène».

La daïra d’El Tarf a bénéficié de 10 millions de dinars, a-t-on rappelé, destinés à l’acquisition de bacs à ordure, une opération décidée récemment par le chef de l’exécutif qui avait affirmé que des actions similaires ciblaient les six autres daïras (Boutheldja, Besbes, Ben M’Hidi, El Kala, Dréan et Bouhadjar) relevant de cette wilaya frontalière.

Pas moins de 1.000 tonnes de déchets ont été ramassés à El Kala et 870 autres tonnes à Dréan depuis le lancement, l’été dernier, de cette vaste opération de nettoyage des villes qui se poursuivra jusqu’à l’éradication des points noirs à l’origine de leur enlaidissement, a-t-on encore précisé. (APS)