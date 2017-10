Prise en charge des cancéreux : nette amélioration

«La pression a sensiblement diminué s’agissant de la prise en charge des malades du cancer en matière de radiothérapie, même s’il prévient que des efforts restaient à faire», a notamment déclaré, hier, le président de l’Association Algérienne d’Oncologie Médicale (AAOM), le professeur Kamel Bouzid, sur les ondes de la radio nationale.

S’exprimant sur les résultats du Plan anticancer, étalé sur la période de 2015 à 2019, le président de la Société Algérienne d’oncologie médicale considère qu’il aura permis une prise de conscience de prévention, de dépistage et de soins de la part des professionnels de santé et des Algériens, dans leur ensemble. le Professeur Kamel Bouzid note que depuis 2017, il y a eu des progrès réels, « quoi qu’impalpables », réalisés après l’institution de ce plan, son objectif principal, rappelle-t-il, visant à réduire le nombre de nouveaux cas et la mortalité « d’ici à 2019 ». Le Pr Bouzid s’appuie sur un constat avéré faisant état de la multiplication d’accélérateurs fonctionnels aujourd’hui dans le secteur public et dont le nombre est passé de 06 en 2011 à 30 aujourd’hui. Pragmatique, il note le concours du secteur privé en invitant CNAS et ministère à s’entendre pour actualiser la nomenclature des prestations médicales pour sauter le verrou du non-remboursement des soins chez le privé afin de consolider l’effort de la prise en charge des cancéreux. Commentant les conditions de traitement et d’accueil des malades, le praticien fait état de « très nettes améliorations » en chirurgie, en traitement médicamenteux, mais surtout en termes de radiothérapie « grâce, dit-il, à l’ouverture de nouveaux centres de traitements répartis en divers endroits du territoire». Pour ce qui a trait à cette dernière spécialité, il indique que la « crise est en train de se résorber » progressivement, ce qui permet d’« écourter les rendez-vous aux malades ». toutefois, le spécialiste reconnait qu’il existe encore des failles en matière de maintenance liées généralement à des problèmes de gestion, « car comment expliquer que ces appareils fonctionnent chez le privé et sont constamment en panne dans les hôpitaux ». De l’importance du nombre croissant de malades dépistés, le praticien rappelle que c’est l’une des raisons d’exister du Plan anticancer qui s’est, précise-t-il, « focalisé sur la prévention et le diagnostic précoce », des méthodes dont il affirme qu’elles peuvent permettre de guérir les malades « dans 95% des cas ». Pour ce qui est de l’incidence de cette pathologie, les chiffres révèlent que l’incidence augmente régulièrement. Les prévisions disent que le nombre des nouveaux cas sera de 65.000 en 2020. Parmi les facteurs de risque à l’origine de cette lourde pathologie, il cite notamment les changements intervenus dans les modes alimentaires des Algériens. Des implications financières du traitement de cette maladie, le président de la société Algérienne d’oncologie les évaluent à environ 300.000 DA « pour des stades localisés » et jusqu’à 5 millions de DA « pour des stades avancés par patient ». Abordant le volet important de la formation, et tout en estimant qu’il s’agit d’une préoccupation majeure des ministères de l’Enseignement supérieur et de le la Santé, il met en évidence « la nécessité d’une adaptation de la formation aux développements technologiques ». Dans ce sens, il souligne l’existence d’une volonté de réformer les études médicales en graduation et post-graduation, non sans émettre le vœu de voir cette volonté se traduire sur le terrain. Pour ce qui concerne les pathologies cancéreuses, l’invité de la rédaction insiste pour que soient développées les méthodes de sensibilisation et de prévention ainsi que le dépistage et le diagnostic précoces, particulièrement pour les types de cancers pour lesquels les facteurs de risque n’ont pas été individualisés.

Farida Larbi