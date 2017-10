4es journées du rire et du monologue de Tissemsilt : Affluence record

La 4e édition des journées du rire et du monologue, qui a pris fin dimanche soir au théâtre de plein air à Tissemsilt, a enregistré une affluence record, a affirmé le commissaire de cette manifestation culturelle. En marge de la cérémonie de clôture, Mohamed Dahel a indiqué que plus de 6.000 spectateurs ont suivi cette manifestation au niveau de la maison de la culture Mouloud Kacim Nait-Belkacem et au théâtre de plein air, soit une affluence record jamais réalisée. Ces journées ont été animées par des figures du rire connues dont Hamid Achouri, Madani Meslem et Ali Charef, aux côtés de chantres du bedoui dont Miloud Vialari et Abderrachid Merenz qui ont agrémenté une soirée artistique. M. Dahel a signalé que des efforts sont déployés actuellement par la direction de wilaya de la culture pour officialiser les journées du rire et du monologue lors de la 5e édition prévue l’année prochaine eu égard à l’affluence du public et la présence d'artistes célèbres de la chanson et de la comédie. La cérémonie de clôture de cette manifestation culturelle a été marquée par un gala animé par des troupes de jeunes locales et de nouveaux chanteurs.

Cet événement culturel de quatre jours, initié par la direction de la culture, a été marqué par des représentations théâtrales, des spectacles d’humour et une soirée de chant bédoui. (APS)