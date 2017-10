Institut culturel italien : Un riche programme

Estimant que «l’année 2016/2017 était un succès et très riche en matière de programmation culturelle, nous avons établi un programme diversifié, tous les secteurs en étaient touchés», la directrice de l’Institut italien en Algérie Mme Maria Battaglia a indiqué que l’année 2018 est une année prometteuse «nous aurons des évènements et des initiatives… ça va être une année très importante pour nous».

En effet, l’Institut culturel italien d’Alger organise pour l’année 2017/2018 des événements de grandes envergures. Ainsi, l’année 2018, sera placée sous le thème «Italie, Culture et Méditerranée» avec un riche programme d’initiatives qui concernent le design, l’archéologie et patrimoine, le cinéma, les arts vivants, la poésie. Dans cette optique et dans la perspective de rendre publique cette saison culturelle, une conférence de presse a été organisée au siège de l’Institut culturel italien. Cette conférence a été animée par le représentant diplomatique de la république italienne accrédité en Algérie et la directrice de l’Institut italien en Algérie, attachée culturelle auprès de l’ambassade de l’Italie en Algérie, Mme Maria Battaglia.

A l’instar de sa participation à la 10e édition du Festival international de la bande dessinée d’Alger, qui ouvrira ses portes, aujourd’hui, « l’Italie marquera sa présence dans plusieurs activité culturelles », souligne, Mme Battaglia, elle citera à titre d’exemple la participation en tant que pays invité d’honneur au Festival international de la Musique symphonique d’Alger avec un orchestre italien de 23 musiciens ou encore l’organisation de la XVIIe édition de «la Semaine de la langue italienne», dédiée au rapport entre la langue italienne dans le cinéma avec un hommage spécial à l’acteur et réalisateur Carlo Verdone, l’un des derniers représentants de la «Commedia all’italiana». S’agissant de la participation à la 10e Edition du Fibda, elle a indiqué que «les Editions Dalimen et l’Institut italien présenteront une nouvelle bande dessinée algéro-italienne baptisée, «Carnet des trois voyageurs», écrite et dessinée par Nacim Bey Benyahia et Bouchra Mokhtari qui sont deux jeunes bédéistes algériens, précise-t-elle. Par ailleurs, elle a indiqué que l’Italie ne manquera pas le grand rendez-vous du 26 octobre prochain au Salon international du livre (SILA) qui est à sa 22e édition, «nous allons être présents à la 22e édition du SILA avec un stand, comme à l’accoutumée, qui sera aux couleurs de notre pays», «cette manifestation constituera un symbole haut en couleur de la rentrée littéraire, est non seulement un espace festif pour petits et grands, mais aussi un carrefour intellectuel et un espace d’échange et de savoir où, autour d’un livre-roi, s’organise une animation culturelle», explique l’attachée culturelle de l’ambassade d’Italie en Algérie. Cette dernière a, en outre, précisé que «l’Italie aura deux invités au niveau du stand…», il s’agit de : Annamaria Poeta dans son essai Chatta che ti passa et Riccardo Nicolai avec un roman historique. Il y a lieu de noter, enfin, que l’Italie sera présente à la 17e édition de la semaine de la langue italienne dans le monde qui aura lieu du 16 au 22 du mois en cours à Annaba. Pour rappel, l’Institut culturel italien d’Alger -Service Culturel de l’Ambassade d’Italie est un organisme officiel de l’Etat italien qui relève du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Ses objectifs institutionnels sont la promotion, le soutien et le développement des rapports d’échange et de coopération dans le domaine culturel, scientifique et technologique, entre l’Algérie et l’Italie. L’Institut culturel italien a été fondé en 1963 et, depuis, il n’a jamais cessé d’être actif.

Sihem Oubraham