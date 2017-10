Exposition du plasticien Hacène Chorfi à Constantine : au service de l’émotion

Samedi a eu lieu la clôture de l’exposition de l’artiste plasticien Hacène Chorfi, laquelle s’était tenue un mois et demi durant, au niveau de la galerie du palais de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa.

Composée de 33 toiles regroupées par période, et parfois en fonction de la technique utilisée, la collection du natif de Constantine, tout ce qu’il a d’« exposable », est le résultat d’une quête, celle d’«un langage, d’un vocabulaire, de formes nouvelles d’expression plastique, par le biais des effets inattendus du hasard ». Assumant le fait qu’il ne soit pas installé dans une technique précise, Hacène Chorfi, que nous avons rencontré à l’occasion, affirme capitaliser cette recherche sur le plan plastique, considérant ses travaux antérieurs comme « un acquis, de l’expérience ». Pour lui, l’essentiel est d’essayer de faire une peinture qui soit « moderne et élaborée ». Ainsi, des toiles grand format réalisées à l’orée des années quatre-vingt-dix à celles plus expérimentales des dernières années, en passant par les bas-reliefs conçus lors de son séjour à Ghardaïa, on retrouve cette obsession de « communiquer une émotion ». À ce sujet, l’artiste se défend de donner un sens à celle-ci : « L’émotion est là, et les gens la partagent ! L’étincelle, c’est une idée qui provoque en moi des sensations, et je ne commence à travailler qu’après l’avoir eue ! Je travaille rapidement, sans vouloir donner des formes concrètes, suggestives», développe-t-il devant ses derniers travaux en date, des peintures sur des toiles avec du papier carton collé dessus. M. Chorfi s’attarde face à une autre toile, intitulée Constantine ville ouverte : « Il y a deux masses métalliques, et la ville, à l’image des forteresses d’antan, s’ouvre et se referme », et de s’emporter : « Je parle de Constantine qui est envahie par la horde le matin, et abandonnée avec ces détritus le soir !» D’une ville à une autre, les bas-reliefs réalisés à Ghardaïa où Hacène a vécu quelques années, se distinguent par le recours à une technique que l’auteur dit avoir découverte —et non inventée — : « Je mouillais du sable et je mettais dessus des objets divers, ensuite, je versais du plâtre. Du coup, ce qui était en relief négatif devient relief positif sur le moulage. À la fin, je reviens dessus avec des couleurs », explique doctement l’ancien professeur de dessin, enseignant depuis 2004 la photographie (son autre passion) dans un centre de formation professionnelle. Retour à sa ville de naissance, Hacène Chorfi évoque la situation dans laquelle se trouve sa ville de cœur : « S’il est vrai que la manifestation Constantine Capitale de la Culture arabe a doté le secteur de nouvelles infrastructures, il n’en demeure pas moins que celle-ci sont actuellement sous-exploitées». L’artiste propose, outre une gestion plus efficace desdites infrastructures, d’insuffler une nouvelle dynamique à un marché local de l’art moribond, et ce par la mise à la disposition des artistes d’espaces de travail, lesquels permettront à coup sûr de booster la production et susciter des vocations, et également, en orientant les administrations locales vers les artistes du cru afin d’acquérir une partie de leurs œuvres. « De la sorte, le plasticien va pouvoir vivre de son art, ce qui va davantage le motiver, et permettra la constitution d’un patrimoine ». À la question de la disponibilité d’espaces dans une ville aussi étriquée que Constantine, Hacène répond du tac au tac : « Il y a de cela quelques années, j’ai effectué un travail de prospection qui m’a permis de découvrir une bonne dizaine d’endroits désaffectés pouvant servir comme ateliers d’artistes, ou encore comme studios pour les musiciens ou clubs littéraires ». Avis aux autorités ! Sur le déroulement de l’exposition, l’artiste n’a pas caché sa déception quant à l’absence de promotion autour de ce type d’évènements : « Il est clair que l’exposition a terriblement pâti du manque d’information ! Il faut aussi savoir que la galerie est tout le temps fermée, alors que l’exposition est montée et les artistes présents ! », regrette celui qui, du haut de ses 40 ans de pratique plasticienne, a exposé un peu partout en Algérie, de même qu’en France et en Allemagne, et d’annoncer la délocalisation prochaine de la présente exposition à Jijel, Annaba et Boumerdès. Espérons que le cri de cœur de Hacène Chorfi soit entendu en haut lieu, et que bientôt, l’on verra des œuvres d’artistes constantinois décorer le hall d’une administration locale ou une salle de réunion. La toile Constantine ville ouverte accrochée au mur du bureau du prochain maire. Pourquoi pas ? N’est-il pas permis de voir la ville en peinture ?

Issam Boulksibat