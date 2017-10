Dans la lucarne : Rebâtir sur de bonnes bases

Il est de notoriété publique que notre football n’est pas sur les bons rails. On ne dit pas qu’il a « déraillé », mais il n’est pas sur la bonne voie du fait qu’il ne remplit pas toutes les conditions pour qu’il se développe d’une manière homogène et surtout durable. Les infrastructures n’y sont pas disponibles. Ce qui ne fait que le bloquer et l’empêcher d’aller de l’avant et de résister aux aléas du temps qui passe. Il est vrai que notre football n’est pas bien, aussi bien sur le plan de son équipe nationale que sur celui des clubs. Pourtant, il y a à peine trois ans, au mondial brésilien 2014, on est parvenu à passer aux huitièmes de finale. Ce qui a constitué une performance rarissime, historique, même si l’équipe de 82 était à un fil de provoquer le destin sans les « connexions » austro-germaniques que tout le monde se rappelle à « El molinon ». Par conséquent, après cette performance, on ne peut pas dire que notre football «vole aux raz des pâquerettes». Voilà que subitement certains analystes malintentionnés, peut-être, sont en train de dire que notre «ballon rond» est dans le «trou», le «fossé» surtout après, a-t-on dit, la débâcle du Gabon. Pourtant là, on avait fait deux matches nuls (contre le Zimbabwé et le Sénégal sur le même score de (2 à 2) et une défaite seulement contre la Tunisie (2 à 1). Et la prestation globale a été jugée acceptable. En dépit de cela, on avait demandé un changement général dont le président lui-même. Aujourd’hui, on a été corrigé au sens propre du terme par la Zambie. Comme boucs émissaires, on a responsabilisé quelques joueurs alors que normalement, la responsabilité est partagée. Ceci dit, dernièrement, à l’émission de la chaîne III «football-magazine», Zetchi, l’invité principal, avait affirmé que «pour reconstruire une équipe nationale solide, il faut du temps». Toutefois, cela ne risque pas de se faire selon les observateurs dans un laps de temps très court. De plus, il faut savoir qu’est-ce qu’on veut ? Va-t-on refaire une nouvelle équipe nationale à partir de « zéro » ou bien on va laisser l’actuelle composante avec des renforts à droite et à gauche ? Jusqu’à maintenant, rien n’est tranché ? On veut seulement avoir du temps. On peut rester des éternités sans que la «mayonnaise» ne prenne si l’on continue à ménager le «chou et la chèvre». En tant que président de la FAF, il faut être péremptoire et ferme dans les décisions et le plan de travail qu’il faudra appliquer pour sortir notre football des «sentiers battus». Aujourd’hui, on n’arrive pas à trancher clairement dans l’affaire du coach. On espère toujours qu’il nous sort un «autre lapin de son chapeau». Il ne faut pas oublier qu’il s’agit de l’équipe nationale et non d’un objet qu’on peut manipuler comme bon nous semble. Il faut savoir ce que l’on veut décider. On garde le coach national actuel tout en espérant qu’il va faire sensation contre le Cameroun et peut-être le Nigéria, le «rouleau compresseur» du groupe B. Arrêtons de déblatérer en parlant seulement en l’air pour gagner manifestement du temps. A quel but ? Rien ne tient la route, surtout qu’on perdure dans les mêmes erreurs. Il faut que la FAF nous montre son plan d’action et notamment son projet pour l’équipe nationale. Ce n’est pas la commission chargée de l’équipe nationale créée récemment qui va nous sortir de l’impasse. Il est clair que c’est une autre «duperie». Il faut plutôt une commission composée de vrais spécialistes, d’anciens joueurs, d’anciens entraîneurs et aussi des experts en vue non seulement de choisir le prochain sélectionneur national, mais aussi le DTN. On est, faut-il le répéter, devant des voies qui bifurquent. Il faudra alors trouver les bonnes solutions pour que nous ne perdions par la route, celle qui mène à la constitution d’une équipe nationale qui va rendre le sourire à tous les algériens et aux inconditionnels de l’EN A. Les solutions de replâtrage mènent à un «cul de sac». Là, le rôle du MJS ne peut être que primordial et surtout fédérateur dans la décision qui peut nous sortir de cette situation peu envieuse.

Hamid Gharbi