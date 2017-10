Croatie : Classement des buteurs Soudani seul en tête

L'attaquant international algérien du Dinamo Zagreb, Hillel El Arabi Soudani, occupe seul la tête du classement des meilleurs buteurs du championnat de Croatie de football avec huit buts, après s'être offert un doublé à l'occasion de la 11e journée, disputée samedi soir chez Cibalia et qui a vu son équipe l'emporter 5-2. Après l'ouverture du score par Olmo (18'), l'ancien Chélifien a doublé la mise à la 25e minute, avant d'obtenir un penalty à la 51e qu'il s'est lui-même chargé de transformer. Les deux autres buts du Dinamo ont été l'œuvre d'Hodzic (82') et Olmo (88'), qui s'est donc offert un doublé, tout comme Karamako, qui avait réduit le score pour Cibalia en signant également un doublé (47' et 63'). Grâce à cette nouvelle victoire, sa neuvième depuis l'entame de la saison, le Dinamo Zagreb occupe seul la tête du classement général avec 29 points, soit avec sept longueurs d'avance sur le dauphin Rijeka qui, cependant, compte un match en moins.