Le Real gagne enfin à domicile

Avec un doublé d'Isco, le Real Madrid a dompté l'Espanyol Barcelone 2-0 pour décrocher sa première victoire à domicile de la saison en Championnat d'Espagne, dimanche pour la 7e journée, et se maintenir à sept longueurs derrière le FC Barcelone, leader. Après deux nuls et une défaite au stade Santiago-Bernabeu, l'équipe de Zinédine Zidane a pris l'avantage à la demi-heure de jeu sur un pointu d'Isco, bien lancé dans la surface par Cristiano Ronaldo (30e). Puis le petit meneur espagnol a doublé la mise d'une frappe placée (71e), alors que l'attaquant de l'Espanyol Gerard Moreno avait trouvé le poteau (44e). Au classement, le Real est cinquième (14 pts) derrière le Barça (1er, 21 pts), auteur d'un sans-faute. Le Séville FC est deuxième (16 pts), Valence troisième (15 pts) et l'Atletico Madrid quatrième (15 pts).