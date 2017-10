Ligue 2 : L’ASM Oran à l’heure des derbies

L’ASM Oran, auteur d’un départ encourageant en Ligue 2 algérienne de football, espère confirmer lorsqu’elle enchaînera avec deux autres derbies lors des deux prochaines journées contre le WA Tlemcen et le RC Relizane. Il s’agira des deuxième et troisième derbies de la saison pour les gars de M’dina J’dida qui se sont contentés d’un nul de leur match sur le terrain du voisin, le GC Mascara (0-0), vendredi passé, dans le cadre de la cinquième journée. Un nul au goût d’une défaite, estime-t-on dans l’entourage des Vert et Blanc, où l’on est déçu du fait que leur équipe n’ait pas profité de la mauvaise passe des Mascaréens, derniers au classement, en ce début d’exercice. Mais l’entraîneur des Oranais, Salem Laoufi, estime, lui, que les siens s’en sont bien sortis au vu du très mauvais état de la pelouse du stade de l’Unité africaine de Mascara. En fait, il s’agit du troisième nul en déplacement et avec le même score des Asémistes depuis le début de cet exercice, contre deux victoires à domicile. Un parcours ayant permis à l’ASMO de pointer au pied du podium avec 9 points, distancée de quatre unités par les co-leaders, l’AS Aïn M’lila et le MO Béjaïa, et de trois par la JSM Skikda, troisième au classement, sachant qu’elles seront trois formations à accéder en Ligue 1 en fin de saison. Mais Laoufi préfère éviter à ses capés toute pression supplémentaire, et ce, en rappelant qu’«à aucun moment il n'a été question de faire de l’accession un objectif». Les propos de l’entraîneur de l’ASMO sont, en effet, en adéquate harmonie avec ceux des dirigeants. Le président de la section football du club, Larbi Oumamar, avait eu le même discours, il y a quelques jours, dans une déclaration à l’APS. Pour les observateurs, l’ASMO, qui a connu des changements sensibles au cours de l’intersaison, aussi bien au niveau de son effectif qu’à sa barre technique, veut continuer son bonhomme de chemin sans faire trop de bruit. Le championnat n’est qu’à ses débuts et voilà que la course à la montée fait déjà rage.