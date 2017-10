Ligue1 (mise à jour de la 4e journée) : MCA-O. Médéa et USMBA-USMA : l’indécision !

Le MCA, drivé par le français Casoni, est en train de connaître un début de saison des plus laborieux. Cela fait longtemps qu’il n’avait pas connu un tel parcours.

La saison écoulée, il jouait mieux et pratiquait un football efficace qui avait charmé les fans mouloudéens. Aujourd’hui, le doute commence à s’y installer et le coach ne semble pas maîtriser la situation au point où le directeur général du club, Kaci Saïd, n’a pas manqué de le lui dire en face et aussi aux joueurs. Il avait même dit que ceux qui ne

«veulent pas jouer avec moi doivent, le moins que l’on puisse dire, partir». Il insinue que des joueurs sont, d’une manière ou d’une autre, manipulés par l’ancien «homme fort du club», Omar Ghrib, à qui les joueurs obéissaient au doigt et à l’œil». En ce début de saison, les observateurs ne comprennent plus le MCA. Il pratique un football quelconque qui ne met aucune pression sur l’adversaire. Face au CSC, il s’agissait d’une équipe à leur portée. On pouvait même dire que les trois points ne pouvaient pas leur échapper. Finalement, et suite à une faute défensive (on a laissé le joueur du CSC centrer) et une erreur du gardien, Chaouchi, qui sort puis revient à sa cage, Abid avait réussi à ouvrir leu score. C’est un MCA très fragile, presque faible, qu’on avait vu devant les constantinois au stade Chahid Mohamed-Hamlaoui. Une défaite méritée du fait que les joueurs mouloudéens et aussi leur staff technique n’ont rien fait pour gagner. Aujourd’hui, au stade de Bologhine, dans le cadre de la mise à jour du match MCA-O.médéa, comptant pour la 4e journée de Ligue1, les camarades de Hachoud, transformé contre le CSC en attaquant, n’auront pas le droit à l’erreur du fait que l’écart avec les prétendants est en train de devenir béant. Ce qui est anormal pour une équipe qui s’était très bien renforcée durant le mercato estival.

Il faut dire que les deux formations restaient sur une défaite. Les mouloudéens l’ont concédée à l’extérieur contre le CSC alors que les médéens l’ont subie, at home, devant le nouveau promu, l’USBiskra (2 à 1). Du coup, elle avait remporté son premier succès de la saison.

Comme le MCA va retrouver son public, puisque contre l’ESS le match s’est joué à huis clos, on s’attend à une très bonne réaction de sa part. Les supporters vont, peut-être, tout faire pour mener leurs préférés à la victoire qui semble les fuir ces derniers temps. Il faut admettre que les fréquents changements opérés par Casoni sur l’effectif ne vont pas être payants pour l’équipe qui a un besoin plus que pressant de stabilité. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Pour cette empoignade, le MCA ne peut compter sur Bendebka et surtout Amada qui sont avec leurs équipes nationales

respectives.

Le MCA avait battu, la saison écoulée, l’O.Médéa sur le score de 4 à 0 et concédé le nul (1 à 1) à Médéa. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci du fait que les mouloudéens ne sont pas au mieux de leur forme. Leur attaque est loin d’être efficace et leur défense s’affole à la moindre action adverse. Le MCA est loin du compte et il doit mettre ses pieds dans «une bassine» pour qu’ils se refroidissent du fait que jusqu’ici, il n’ rien montré de probant. Il doit prouver ce qu’il a «dans le ventre» et non pas sur les pages des journaux sportifs. Le football se joue immanquablement sur un terrain et non pas sur un journal. Cette deuxième sortie, à Bologhine, sera très suivie par tous les spécialistes. Gare à la défaite pour Casoni, Saïfi et les autres ! Ce serait, auquel cas, très dure pour la confiance de l’équipe. La victoire est plus qu’impérative pour repartir sur de nouvelles bases et un moral d’acier. A Bel Abbès, l’équipe locale, qui a raté de peu la victoire, à Oran, devant le MCO (1-1), sans ce but raté par Bouguelmouna, aura fort à faire devant une très bonne équipe de l’USMA qui veut renouer avec la gagne et surtout avec l’efficacité offensive avant son match retour des demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique contre le WA Casablanca. Certes, elle sera amoindrie par les absences de Benguit, Derfalou, Mezinale et Chafaï qui sont avec l’ENA pour jouer le match contre le Cameroun comptant pour les éliminatoires du mondial 2018 en Russie, mais elle reste capable de retourner au bercail avec un résultat positif. Il faudra cependant se méfier de cette équipe abassie qui se comporte bien à domicile. Le match MCA-O.Médéa sera officié par Boukhalfa alors qu’USMBA-USMA le sera par Aouina S.

