Mondial-2018 : Simone Verdi dans le groupe pour la Macédoine et l’Albanie

Le milieu de terrain du FC Bologne, Simone Verdi a été rappelé en équipe nationale d'Italie en prévision des deux dernières rencontres qualificatives au Mondial-2018, respectivement contre la Macédoine et l'Albanie, les 6 et 9 octobre prochain, a annoncé samedi la fédération italienne. Le milieu offensif de 25 ans, qui a fait ses débuts internationaux contre les Pays-Bas en mars dernier, est capable d'évoluer sur les deux flancs de l'attaque, et possède un don certain pour inscrire des buts qui retiennent l'attention. La Squadra Azzurra, dominée (3-0) en septembre par l'Espagne, n'a désormais plus aucune chance de décrocher la tête du groupe "G", ainsi que la qualification automatique pour la Russie qui va avec. Une situation qui oblige l'actuelle 17e nation au classement mondial de la Fifa à remporter ses derniers matchs, pour espérer se glisser parmi les têtes de séries des barrages. La sélection d'un Giampiero Ventura sous pression affrontera la Macédoine le 6 octobre à Turin, avant de se rendre trois jours plus tard en Albanie, désormais entraînée par l'ex-Azzurro, Christian Panucci.

Le groupe italien :

Gardiens : Gianluigi Buffon (Juventus Turin), Gianluigi Donnarumma (AC Milan) et Mattia Perin (Genoa). Défenseurs : Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus Turin), Leonardo Bonucci (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus Turin), Danilo D'Ambrosio (Inter Milan), Matteo Darmian (Manchester United/ENG), Daniele Rugani (Juventus Turin), Leonardo Spinazzola (Atalanta Bergame) et Davide Zappacosta (Chelsea/ENG). Milieux de terrain : Daniele De Rossi (AS Rome), Marco Parolo (Lazio Rome), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Marco Verratti (Paris Saint Germain/FRA), Federico Bernardeschi (Juventus Turin), Antonio Candreva (Inter Milan), Stephan El Shaarawy (AS Rome), Lorenzo Insigne (Naples) et Simone Verdi (Bologne). Attaquants : Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter Milan), Manolo Gabbiadini (Southampton/ENG) et Ciro Immobile (Lazio Rome).