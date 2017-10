Chelsea : Morata indisponible selon Conte

L'international espagnol de Chelsea Alvaro Morata, touché aux ischio-jambiers contre Manchester City, ne sera pas disponible pour l'équipe d'Espagne pour les derniers matches de qualification du Mondial-2018, a estimé samedi son entraîneur Antonio Conte. Touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche, l'attaquant a été remplacé à la 35e minute de la défaite des champions d'Angleterre contre Manchester City (1-0), lors de la 7e journée de Premier League. "C'est un problème musculaire, mais je ne crois pas que ce soit sérieux. Il est venu me voir en me disant: +Coach, je préfère arrêter. Je risque une blessure sérieuse.+ Les docteurs vont l'examiner dans les prochains jours, mais Je ne crois pas qu'il sera disponible pour l'équipe nationale", a déclaré Conte à l'issue du match. Morata, auteur d'un triplé samedi dernier contre Stoke (4-0) et buteur contre l'Atletico Madrid en Ligue des champions mercredi (2-1), a beaucoup joué ces dernières semaines, peut-être trop a laissé entre l'entraîneur italien. "Nous devions prendre ce risque, parce que Morata est un joueur très important pour nous", a-t-il confié, à propos de son joueur, déjà auteur de 7 buts en 9 matches avec les "Blues". Assurée d'être au moins en barrages, la "Roja" devance l'Italie de trois points dans le groupe F, avant d'affronter l'Albanie le 6 octobre puis Israël le 9 octobre.