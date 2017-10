Portugal : Belkaroui fait ses débuts officiels avec Moreirense

Le défenseur international algérien Hichem Belkaroui a fait ses débuts avec son nouveau club, Moreirense, samedi soir à l'occasion de la huitième journée du championnat du Portugal de football, qui a vu son équipe s'incliner (3-2) chez Pacos de Ferreira. L'ancien libéro de l'USM El-Harrach a démarré cette rencontre comme remplaçant, avant d'effectuer son entrée en jeu à la 82e minute, en remplacement d'Alfa Semedo. Lanterne rouge de la Primeira Liga portugaise avec 6 points en 8 matchs, Moreirense a pourtant eu une très bonne réaction dans ce match, car après avoir été mené par deux buts à zéro (Pedrinho 28' et Welthon 31'), il a réussi à revenir au score, grâce à Costa (39') et Iago Santos, qui a transformé un penalty à la 64e minute. La suite a été cependant moins bonne, puisque les camarades de Belkaoui ont concédé un troisième but devant Vieira à la 74e minute et qui a fini par leur valoir la défaite (3-2). Belkaroui (27 ans) est déjà passé par le championnat du Portugal, puisqu'il a porté les couleurs de Nacional Madeira en 2016, où il a disputé 10 matchs avant de signer à l'Espérance de Tunis (Tunisie).