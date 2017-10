Eliminatoires du Mondial-2018 : En prévision du match face au Cameroun Feghouli, Ferhat et Belfodil rappelés

Le sélectionneur national a communiqué la liste des joueurs retenus pour le déplacement au Cameroun. Pour cette rencontre de l’avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial-2018, le technicien espagnol, qui vit ses derniers jours à la tête des Verts, a effectué une large revue d’effectif.

En effet, en prévision de cette confrontation sans intérêt, face aux Lions indomptables, Lucas Alcaraz a fait appel à 23 éléments, plus deux réservistes. Deux joueurs, en l’occurrence le portier du Paradou AC Toufik Moussaoui et le défenseur du club italien Hellas Verona, Mohamed Farès, feront à l’occasion leur baptême du feu en équipe nationale. Par ailleurs, le coach national, qui a décidé d’écarter quelques éléments, à l’image du gardien Rahmani (CSC), de Slimani et Mahrez (Leicester), de Bentaleb ou encore Saâdi (Strasbourg), a rappelé certains joueurs oubliés. On notera, pour ce regroupement, le retour de Feghouli, Cadamuro, Belfodil, Chafai, Ferhat et Derfalou en sélection. Une fois de plus, Alcaraz, qui n’a jamais fait l’unanimité, depuis sa nomination à la barre technique des Verts, surprend. En faisant le ménage avant de remettre le tablier, il s’inscrit dans la démarche du président de la FAF qui souhaite reconstruire une nouvelle équipe. La chasse aux anciens cadres de l’EN est visiblement ouverte. L’ère des binationaux touche à sa fin. Ils sont de plus en plus indésirables. La tendance, depuis l’arrivée de Zetchi à la présidence de la FAF, est tournée vers le produit local. De plus en plus de joueurs du championnat national, notamment des éléments du PAC et de l’USMA, arrivent en sélection nationale. Medjani, qui a bien saisi le message, a d’ailleurs jeté l’éponge en annonçant sa retraite internationale. Refusant toujours de reconnaitre l’échec de son coach, Zetchi continue ainsi à prôner la politique du changement radical à tous les niveaux. Il faut rompre avec tout ce qui a été bâti par l’ancien bureau, pour repartir à zéro, même s’il faut concéder des acquis incontestables. En effet, la question reste posée : pourquoi se débarrasser d’une sélection prête et compétitive, pour tenter l’expérience longue et incertaine de reconstruire une nouvelle équipe ?

Pour rappel, l’EN se déplacera à Yaoundé, jeudi soir. Le match face au Cameroun aura lieu samedi 7 octobre. Par ailleurs, le dernier match des éliminatoires du Mondial face au Nigéria aura lieu le 2 ou le 4 novembre à Constantine.

Rédha M.