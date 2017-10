Dans la lucarne : Des clubs toujours dans le « rouge »

Notre Championnat national continue, en dépit de tout, son bonhomme de chemin. Il est vrai qu’en pratique, les choses ne marchent pas comme prévu. Il y a encore un manque flagrant sur le plan infrastructurel, mais surtout sur le plan financier. On l’a toujours dit et répété. Malheureusement, les choses ne semblent pas s’améliorer et ce malgré l’aide des pouvoirs publics à tous les niveaux qui s’apparentent aujourd’hui presque à un assistanat. Nos clubs dits professionnels sont financés par la « mamelle étatique » et n’arrivent toujours pas à trouver d’autres moyens de financement. Le sponsoring prôné par certains comme une solution de rechange ne semble pas donner ses fruits comme l’avaient prévu des spécialistes vu l’absence d’engouement. Il faut admettre aussi que notre Championnat national, hormis quelques matches derby, n’est pas du tout attractif. Peu de spectacle ; nos clubs ne sont préoccupés que par le résultat technique au détriment du beau jeu et surtout du spectacle qui attire le public. Là, on peut dire que nos clubs ne font pas beaucoup d’efforts pour présenter des équipes solides, capables de donner du plaisir aux différentes galeries de notre championnat national. Mais, il y a aussi le huis clos, le fait de jouer sur de petits stades qui sont de surcroit en « tartan-synthétique ». Nos clubs sont pénalisés au départ déjà . Par conséquent, et quels que soient les efforts qu’ils peuvent fournir, ils resteront toujours à la traîne par rapport à nos voisins tunisiens et marocains. Alors, avec le reste du monde, la comparaison est en soi une hérésie. Malgré les six années de professionnalisme, on ne peut pas dire qu’on est sortie de l’ornière mais en plein dedans. Le dernier rapport présenté par le vice-président de la LFP lors de la réunion du Bureau Fédéral de la FAF, tenue à Sidi Moussa, est vraiment accablant. On pense même que nos clubs sont au bord de la faillite. Rien ne va plus, eu égard à la gravité de la situation. Les clubs sont endettés à hauteur de 500 millions de DA. Ce qui est énorme ! On ramène des joueurs à qui on fait signer des contrats juteux, mais qui après ne seront payés qu’au compte-goutte. On n’est dans une situation dont la normalité n’est pas sa vertu essentielle. Bien au contraire, on privilégie la politique de la « fuite en avant», et on rencontre les mêmes problèmes d’année en année.

C'est-à-dire qu’on n’avance pas dans le bon sens. On refait les mêmes erreurs. Cela n’est pas fait pour aider notre football à sortir du guêpier dans lequel il se trouve. Peut-on continuer à recruter des joueurs qu’on ne pourra pas payer comme convenu dans le contrat ? Comme c’est le cas des joueurs africains recrutés, mais qui faute d’argent doivent recourir à l’arbitrage de la FIFA ou du TAS pour être rémunérés. Et le plus souvent, ils ont gain de cause. Nos clubs ne savent plus à quel Saint se vouer et donnent l’impression d’avoir perdu la boussole du fait qu’ils naviguent à vue. Beaucoup ne sont pas en règle avec leurs joueurs et sont d’ailleurs souvent inquiétés par la LFP. Ce qui n’a pas été le cas du RC Relizane lors de la saison écoulée. Ce club a été, comme l’on dit le « kabch El Aid » de notre Championnat national. Finalement, il n’a servi à rien, si ce n’est faire rétrograder une équipe en laissant sa place à une autre. Car si le RC Relizane avait gardé ses trois points, il n’évoluerait pas aujourd’hui en Ligue-2. Il faut que les situations changes et ceux qui ne payent pas ne recrutent pas. C’est aussi simple que cela !



Hamid Gharbi