Amiens - Lille : Une barrière s’effondre, des supporters blessés

Plusieurs supporters de Lille ont été blessés après qu'une barrière du stade de la Licorne d'Amiens s'est effondrée sous leur poids, alors qu'ils célébraient l'ouverture du score de leur équipe, provoquant l'interruption de la rencontre de la 10e journée du Championnat de France de Ligue-1. Alors que Fodé Ballo-Touré se dirigeait vers le kop du Losc après son but, les fans nordistes se sont rués comme un seul homme sur le grillage séparant la tribune latérale de la pelouse. Des dizaines d'entre-eux se sont retrouvés au sol, écrasés par leurs camarades. Le match a aussitôt été interrompu, à la 16e minute, par l'arbitre Thomas Leonard qui a renvoyé les deux formations aux vestiaires. Le stade de la Licorne d'Amiens est en rénovation, et la tribune latérale face à celle de l'incident est d'ailleurs aussi fermée pour réfection. Lille dispute une rencontre à enjeu chez son voisin picard, et doit gagner pour se relancer.