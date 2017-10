Entretien, Ivica Todorov, entraîneur du CRB : « je suis satisfait de mon équipe »

Le coach franco-serbe du Chabab fier de ses joueurs, affiche sa colère par rapport à certains supporters qui s’en sont pris à eux, et attend aussi une réaction des dirigeants appelés à payer ses poulains.



Votre avis sur le match nul concédé à domicile par votre équipe ?

Je pense que c’est un point très positif que nous venons d’arracher face au champion d’Algérie en titre, l’ES Sétif. J’estime que c’est le match le mieux produit par mon équipe depuis le début de saison, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser.



Pourtant le Chabab a paru effacé, non ?

Pas du tout. On a joué contre une très bonne équipe qui a beaucoup plus d’automatisme que nous et qui au niveau de la conservation de la balle a été très forte. Mes joueurs ont fait tout ce qu’il fallait comme c’était prévu dans notre plan de jeu face à un adversaire de cette envergure, qu’on devait absolument contrecarrer avec les moyens dont on disposait.



Vous paraissez donc très satisfait de vos joueurs malgré le match nul…

Tout-à-fait. Ils ont bien travaillé sur le terrain, en appliquant nos consignes. Ils ont pressé au milieu de terrain, ils sortaient vite sur le porteur de ballon. C’est ce qui fait que malgré une conservation de la balle bien supérieure à la notre, l’Entente ne s’est créée en fait qu’une seule véritable occasion de but en première mi-temps, au moment où mon équipe a eu une demi-occasion en 2e mi-temps. Cela se passe souvent de cette manière quand les matches sont serrés.

Une partie du public a affiché son mécontentement alors qu’une autre partie a tenu à applaudir les joueurs…

Le public se dit qu’il n’a pas vu un bon match et du spectacle. Seulement, pour moi, c’était un bon match sur le plan de la bataille tactique. Je suis d’ailleurs très fier de mes joueurs parce qu’avec tous les problèmes qu’on a eu au sein du club, ils ont à nouveau montré qu’on pouvait compter sur eux. En plus, il ne faut pas oublier que mon équipe a été amoindrie par trois pièces maitresses : Draoui, Naâmani et Lakroum. Il faut savoir aussi, que la question reste posée : jusqu’à quand les joueurs pourront-ils tenir, eux qui ne sont même pas payés ?



Cela perturbe-t-il votre travail ?

C’est certain. Dans de meilleures conditions, les joueurs seraient moralement libérés et ils pourraient donner encore plus. Vous savez, moi-même je commence à me poser des questions sur cette situation inextricable qui ne s’est pas arrangée pas jusqu’à présent.



Comment parvenez-vous à maintenir le groupe mobilisé ?

Mon rôle n’est pas d’être un pyromane. Je fais de mon mieux pour maintenir le moral de mes poulains. Je fais tout mon possible pour que les joueurs restent motivés, pour qu’ils puissent continuer à travailler avec rigueur. Mais franchement, malgré leur bonne volonté, dans ces conditions là, je pense que même un robot ne pourrait pas continuer à travailler.



Vous avez l’air très en colère. Se trompe-t-on ?

Sincèrement oui ! Je vais attendre d’ici à mardi. Venez me voir ce jour-là et je vais vous donner une réponse. Si d’ici mardi, les choses ne se sont pas concrétisées comme promis par le président lui-même et la direction du club, je vais peut-être me montrer moins poli et moins conciliant dans mes prochaines déclarations. Comme je vous l’ai dit, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Cela dit, j’ai ressenti certaines choses et entendu certaines réflexions provenant de soit-disant des «supporters» à la fin du match.



C’est-à-dire ?

Pour moi, ce ne sont pas des supporters mais des criminels pour s’en prendre aussi violemment aux joueurs. C’est vraiment inadmissible ce que certains profèrent à la face des joueurs. Si vraiment, ils aimaient leur équipe, sachant que les joueurs sont en train de jouer gratuitement, ils devraient plutôt les encourager et les soutenir. Ceux qui se permettent d’insulter Hamia ou tout autre joueur, si je les vois moi, je prendrais volontiers un bâton pour les corriger. Pour moi, ce ne sont pas de vrais fans. Ils sont plus nuisibles à l’équipe qu’autre chose. Il faut absolument nettoyer les tribunes de ces énergumènes. C’est tout.

Mohamed-Amine Azzouz