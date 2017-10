Ligue 1 (5e journée) : Le CRB et l’ESS se neutralisent

La 5e journée s’est terminée avec les trois derniers matches au programme. Comme on sait, le match USMA-USMH a été remis au mardi 10 octobre.

Ceci dit, ce choc qui s’est joué sur le tartan du stade 20-Août 55 n’a pas tenu toutes ses promesses. Une rencontre, le moins que l’on puisse dire, pas aussi excitantes qu’attendues. D’ailleurs, les actions nettes pour scorer se comptaient sur les doigts d’une seule main. Le jeu a été des plus « musclés». Les deux équipes ne pensaient qu’au résultat final et ne cherchaient apparemment pas à trouver la faille dans un match «fermé » avec une défense «hermétique». Ce résultat nul arrange très bien les affaires des Sétifiens qui maintiennent leur invincibilité comme leur opposant du jour. Toujours est-il, ce nul n’a pas été du goût des supporters belouizdadis qui n’ont pas été tendres avec leurs joueurs. Leur coach Todorov, tout remonté à la fin de la partie, attend de rencontrer son président Bouhafs pour décider de son avenir avec le club de l’Aquiba. Ce qui arrange un peu le CRB, c’est le fait qu’il joue plusieurs matches à Alger, hormis un seul déplacement à Biskra où il a été stoppé par l’équipe locale qui avait pris son premier point de la saison. C’est aussi le cas de l’ESS. Le calendrier, faut-il le répéter, a été plus favorable pour certaines équipes au détriment d’autres.

Au stade des Frères-Brakni, l’USMBlida a failli encaisser sa cinquième défaite d’affilée. Les Nahdistes, en trois minutes, ont fait le « break » sur des buts de Chouiter et Addadi. Les Blidéens n’ont pas pour autant abdiqué et ont réduit le score par Si Amar avant qu’en seconde mi-temps, sur penalty, Frioui n’égalise à la grande joie du public de la « Ville des roses ». Ce point, selon Sbaâ, le nouvel entraîneur de l’USM Blida, sera, peut-être derrière le déclic de l’équipe.

À Tizi-Ouzou, la JSK a eu beaucoup de peine à l’emporter grace à un but de Tafni, le remplaçant. Ce but de la JSK a été très contesté par les gars de Tadjenanet. Il y avait, selon eux, une charge sur le gardien, mais aussi une nette position d’hors jeu d’Ekédi. Il faut dire que les Tadjenanetis ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes vu le penalty raté dans le temps additionnel. Toujours est-il, la JSK remporte une victoire qui lui permet de souffler un peu. 13 buts ont été inscrits durant cette journée.

H. G.