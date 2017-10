Référendum en Catalogne : Un moment grave

La police espagnole est intervenue en force hier en Catalogne pour empêcher la tenue d'un référendum d'autodétermination, faisant des dizaines de blessés lors de charges contre des manifestants qui voulaient participer à ce vote interdit par l'Etat. Les policiers anti-émeutes ont également utilisé des balles en caoutchouc à Barcelone où des milliers de personnes étaient descendues dans la rue tôt le matin pour prendre part au scrutin. Les manifestants ont aussi tenté de protéger les bureaux de vote lorsque la police y a pénétré de force pour saisir des urnes et le matériel de vote. Au moins 465 personnes ont été blessées dans la province, selon les services d'urgence. Le président indépendantiste de l'exécutif catalan Carles Puigdemont a dénoncé la «violence injustifiée» dont a fait usage la police nationale. A la mi-journée, le représentant du gouvernement espagnol en Catalogne l'a au contraire pressé de mettre fin à la «farce» du référendum, le tenant pour responsable des évènements de la journée. De Gérone à Barcelone ou Figueras, des milliers de Catalans s'étaient massés dès l'aube devant les centres de vote pour participer au scrutin, interdit par la justice, qui constitue un défi sans précédent pour l'Etat espagnol. Mais malgré les interventions policières des citoyens ont quand même voté par endroits. A Gérone, des heurts ont éclaté avec la foule lorsque des policiers anti-émeutes ont fait irruption dans le bureau où devait se rendre M. Puigdemont. Celui-ci a cependant contourné la mesure en allant voter dans un autre bureau de vote proche de Gérone, selon le gouvernement catalan.

«Nous pouvons tenir un référendum d'autodétermination assorti de garanties comme nous nous y étions engagés», a déclaré le porte-parole du gouvernement régional Jordi Turull. Il a affirmé que l'exécutif catalan disposait d'un «recensement universel» qui permettrait aux électeurs de voter dans n'importe quel bureau de la région.

Les habitants de la région, où l'indépendantisme gagne du terrain depuis le début des années 2010, sont divisés presque à parts égales sur l'indépendance. Mais les Catalans souhaitent majoritairement, à plus de 70%, un référendum d'autodétermination légal, selon les derniers sondages. Depuis le 6 septembre, date de la convocation du référendum par le pouvoir régional, ni les poursuites judiciaires ni les arrestations ou perquisitions n'ont dissuadé les indépendantistes de cette région où vivent 16% des habitants du pays d'organiser ce scrutin interdit. Lors d'un entretien avec l'AFP Carles Puigdemont avait évoqué «un moment grave», confirmant qu'en cas de victoire du oui il y aurait des «décisions politiques» qui pourraient déboucher sur une déclaration d'indépendance. Elle serait suivie selon lui d'une phase de «transition» où il négocierait le départ de la Catalogne, une négociation dont Madrid ne veut pas entendre parler. Les conséquences d'une sécession de cette région, qui compte pour 19% du PIB du pays, grande comme la Belgique, sont aussi incalculables que celles du Brexit déclenché par un référendum, en juin 2016. Elles inquiètent beaucoup d'Espagnols qui sont pour la première fois descendus dans la rue par milliers samedi pour protester contre le référendum jugé non représentatif.

«La Catalogne, c'est l'Espagne», lisait-on sur certaines des pancartes. Le quotidien El Pais assurait hier à la Une que la démocratie espagnole était «face à son plus grand défi» depuis la mort du dictateur Francisco Franco en 1975. Les séparatistes affirment avoir déclenché une «révolution des sourires», et se mobilisent jour après jour avec des slogans positifs sur «l'amour de la démocratie» où armés d'œillets rouges. «Nous devons terminer ce processus comme nous l'avons commencé, pacifiquement», avait estimé de son côté Carles Puigdemont. Les séparatistes avaient prévu d'organiser le vote dans toutes sortes d'endroits : établissements scolaires, couvent, centres de santé, maisons de retraites, musées.

Le gouvernement espagnol presse les dirigeants catalans d’arrêter la « farce »



Le représentant du gouvernement espagnol en Catalogne a demandé hier aux autorités indépendantistes de la région de mettre fin à la «farce» du référendum d'autodétermination. Le président régional de Catalogne Carles «Puigdemont et son équipe sont seuls responsables de tout ce qui s'est passé aujourd'hui et de tout ce qui pourra se passer s'ils ne mettent pas fin à cette farce», a déclaré le préfet de Catalogne Enric Millo lors d'une conférence de presse.

Par ailleurs, onze agents des forces de l'ordre ont été blessés, selon le ministère de l'Intérieur espagnol. «Pour l'heure et au total, neuf agents de police et deux de la Garde civile ont été blessés en exécutant les ordres» de la justice, a tweeté le ministère, ajoutant que des agents avaient été visés par des jets de pierres.

Le foot s’en mêle

Le Barça pour « le droit de décider »



Le FC Barcelone, club emblème de l'identité catalane, s'était pour sa part prononcé le 20 septembre en faveur du «droit à décider» de la Catalogne et plusieurs de ses figures ont voté hier ou appelé à respecter le droit de vote. Le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué et les anciens capitaines Xavi Hernandez et Carles Puyol ont apporté leur soutien aux Catalans. Piqué, qui avait écrit jeudi «Nous voterons» sur Twitter, a fait savoir qu'il avait déposé son bulletin dans l'urne, photo à l'appui. «J'ai voté. Ensemble, nous sommes inaretables pour défendre la démocratie», a écrit le défenseur international espagnol sur le réseau social, malgré des appels ces derniers jours visant à l'exclure de l'équipe d'Espagne en raison de ses positions politiques. Pour sa part, Carles Puyol, ex-capitaine emblématique du club catalan parti à la retraite en 2014, a écrit un court message sur Twitter: «Voter, c'est la démocratie!» Quant à Xavi, il apparaît dans une vidéo publiée par la radio catalane Rac1. «Ce qu'il se passe aujourd'hui en Catalogne est une honte. Il est inadmissible que dans un pays démocratique, les gens ne puissent pas voter. Tout mon soutien à ces gens qui essaient pacifiquement d'exercer leur droit de vote», déclare le milieu de terrain, aujourd'hui joueur de l'équipe qatarie d'Al-Sadd. Les propos de Xavi, Piqué et Puyol interviennent après ceux de plusieurs autres personnalités liées au Barça, club d'envergure planétaire qui est aussi un porte-drapeau historique du nationalisme catalan. Samedi, l'ex-entraîneur du Barça Pep Guardiola, actuellement à Manchester City et indépendantiste revendiqué, avait réitéré en conférence de presse son soutien au référendum, affirmant : «Demain (dimanche) sera un beau jour pour notre pays». L'attaquant d'Alavés Bojan Krkic, formé à Barcelone, a également écrit samedi soir sur Twitter: «Je désire que demain soit une journée pacifique dans laquelle tout le monde puisse exprimer librement son opinion.» Le 20 septembre, le FC Barcelone lui-même avait publié un communiqué pour prendre publiquement la défense «de la démocratie, de la liberté d'expression et du droit à décider».

Avec 25% des investissements étrangers

Un moteur économique

Seule région avec le Pays Basque à avoir connu une révolution industrielle au XIXe siècle, la Catalogne ne doit pas au hasard sa réputation de moteur économique de l'Espagne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : avec 16 % de la population totale, la Catalogne représente 20 % du PIB de l'Espagne, 30 % de ses exportations et 50 % de l'activité à forte valeur ajoutée (arts, haute gastronomie, sciences). Aujourd'hui, la région a pris la tête de la reprise dans le royaume : Barcelone table sur une croissance de 2,7 % cette année. Le chômage, même s'il reste élevé, a fortement baissé à 13,2 % soit 4 points de moins que le taux de chômage de l'ensemble du pays. Seule ombre au tableau : la Catalogne est l'une des régions les plus endettées d'Espagne. Industrie automobile, services, numérique, grands groupes pharmaceutiques, puissantes banques et tourisme : la Catalogne dispose d'une économie diversifiée et particulièrement dynamique. Cette vitalité est un argument de poids pour les partisans de l'indépendance, persuadés que la Catalogne sera bientôt le Danemark ou la Suisse de l'Europe du Sud. Pour bon nombre de richissimes catalans, l'appartenance à l'Espagne est un frein pour le développement économique de ce territoire. «La dépendance de Madrid est un boulet pour notre économie : la fiscalité est injuste, le droit du travail est obsolète et nos infrastructures sont mauvaises» explique un industriel de la région. Comme de nombreux Catalans, de gauche ou de droite, cet entrepreneur estime que le système fiscal espagnol pénalise la Catalogne. «Chaque année 8 % de notre PIB disparaît». Ce chiffre, systématiquement brandi par les séparatistes mais contesté par certains économistes, correspond au «déficit fiscal», la différence entre ce que la Catalogne apporte au budget de l'État et ce qu'elle reçoit en échange. Économiste réputé de centre gauche et ancien ministre régional de l'économie, Antoni Castells est convaincu que les choix économiques de Madrid ont toujours été dictés par des logiques politiques. «L'État ne joue pas son rôle. Il devrait travailler pour l'intérêt de l'Espagne, mais en réalité, il confond les intérêts de l'état avec ceux de Madrid. Il a une vision radiale et centraliste du pays». Le professeur cite pèle mêle les millions d'euros engloutis dans des lignes de TGV inutiles qui relient Madrid à toutes les villes de Castille, les aéroports vides et les autoroutes en faillite autour de la capitale espagnole. Ces infrastructures qui, selon lui, en ne répondant à aucune logique économique, restent en travers de la gorge des décideurs catalans qui réclament depuis des années la construction du couloir méditerranéen: une ligne ferroviaire de voyageurs et de marchandises entre le sud de l'Espagne et Barcelone, qui rejoindrait ensuite le réseau français et européen via Perpignan. «C'est une ligne vitale pour notre économie», estime Aleix Sarri, économiste et membre du PDECAT, le parti indépendantiste de centre droit qui gouverne la Catalogne. «Si on était indépendant, on pourrait faire avancer ce projet. On aurait également le contrôle du port et de l'aéroport de Barcelone. Nous aurions un état qui travaille dans l'intérêt de notre économie». Beaucoup d'entrepreneurs rêvent d'ailleurs d'une Catalogne «business friendly», dont l'indépendance n'aurait que des retombées positives. Dans une région qui exporte 70 % de sa production dans le reste de l'Espagne, un retour des barrières douanières en inquiète plus d'un. Le patronat catalan a fait part de ses inquiétudes en qualifiant le référendum unilatéral de «coup d'État juridique». Le «Medef» catalan s'inquiète en réalité de l'insécurité juridique qu'engendrerait une indépendance non négociée avec Madrid. Les grands groupes internationaux présents dans la région se sont bien gardés de donner leur avis. À de rares exceptions près, aucun n'a menacé de s'en aller. Les indépendantistes y voient la preuve qu'un état catalan n'effraye pas les décideurs. Pour Madrid au contraire, c'est le signe que les entreprises ne prennent pas au sérieux la sécession. Mais sur le terrain économique, c'est sans doute bien l'Espagne qui a le plus à perdre avec un départ de la Catalogne.

La catalogne en chiffres

Croissance économique : 3,5 % en 2016 (prévision 2017 : 2,7%).

Un PIB de 222 milliards en 2015 soit 20 % du PIB espagnol, plus important que le PIB de l'Irlande.

Principales industries : automobile, chimie, agroalimentaire, pharmacie.

1ère région touristique d'Espagne avec 18 millions de touristes en hausse de 4 % en 2016.

Export : 35 % des entreprises catalanes exportent.

La Catalogne concentre 25 % des investissements étrangers réalisés sur le sol espagnol.

Taux de chômage : 13,2 %.

• Las Palmas se revendique espagnol

L'organisation en Catalogne d'un référendum d'autodétermination, que la police tentait d'empêcher, a poussé le club de football de Las Palmas à vouloir arborer un drapeau espagnol sur son maillot hier contre le FC Barcelone au Camp Nou, un match toutefois menacé de suspension pour questions de sécurité. «Nous avons décidé de broder sur notre maillot un petit drapeau espagnol et la date d'aujourd'hui, le 1er octobre 2017, pour témoigner sans véhémence de notre espérance dans l'avenir de ce pays», a écrit Las Palmas dans un communiqué. «Nous croyons dans l'unité de l'Espagne. Nous faisons cela avec l'autorité morale qu'on voudra bien concéder à la région la plus éloignée de la capitale du Royaume», poursuit le club basé dans les îles Canaries, dans l'océan Atlantique.